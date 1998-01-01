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26 марта
Россиян позвали в «горы Аватара»

В Китайском культурном центре состоялась презентация туристического потенциала одной из самых красивых китайских провинций — Хунань


 

 

В Китайском культурном центре состоялась презентация культурного и туристического потенциала одной из самых красивых китайских провинций — Хунань, - сообщает наш специальный корреспондент.

 

Участники мероприятия, среди которых были представители государственных органов, деловых кругов, туристической индустрии и СМИ РФ и КНР, посетили презентации «Добро пожаловать в чарующую провинцию Хунань!» и «Продвижение культуры и туризма в Чжанцзяцзэ», познакомились с видеоматериалами о природных и культурных достопримечательностях региона, а также продегустировали нематериальное культурное наследие провинции Хунань - Сянский чай.

 

По словам директора отдела продвижения, коммуникаций и сотрудничества Департамента культуры и туризма Хунань Сяо Чжэнху, в 2024 году Хунань посетили 3,2 млн. туристов, что на 187% больше, чем в прошлом году. Доля россиян в этом гордом списке пока не так уж велика: всего 35 тысяч, но число их, по мнению представителей российско-китайского туристического бизнеса обязательно будет расти.

 

Открывая торжественную часть, директор Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй отметила, что благодаря совместным усилиям двух сторон, провинция Хунань, расположенная в центральной части Китая, уже довольно хорошо знакома россиянам.

Сегодня Хунань - одно из самых популярных туристических направлений в Китае, как среди иностранных туристов, так и самих китайцев.

 

 

“Важной особенностью региона является его географическое разнообразие: здесь расположены и горные массивы, и плодородные равнины, а также обширные реки и озера.

В целом, в провинции свыше 20 тысяч памятников культуры и «пейзажных» достопримечательностей, - прокомментировала она.

 

Но самая главная и известная достопримечательность провинции — скалы в парке Чжанцзяцзе, - именно они послужили прототипом для ландшафтов планеты Пандора из фильма «Аватар» (на фото). Еще одно туристическое направление провинции - развитие экскурсионно-исторического «красного туризма» .

 

В ходе встречи гостям также презентовали инфраструктурные возможности международного аэропорта Чанша, являющегося крупнейшим авиационным хабом провинции.

А в фойе зала, в выставочных пространствах Китайского культурного центра, все желающие смогли познакомиться с шестью десятками фотографий достопримечательностей провинции, а также с изделиями прикладного искусства – еще одним наследием провинции.

/TOURBUS.RU

 

Верхнее фото: adobestock 


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