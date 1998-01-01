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Группа «Аэрофлот» в летнем расписании предложит туристам почти триста маршрутов

Новинками сезона станут рейсы из Москвы в Нячанг, из Петербурга, Казани и Уфы на Хайнань и из Махачкалы в Абу-Даби

Как сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании, «Аэрофлот» переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября 2025 года. Общее количество маршрутов группы «Аэрофлот» в предстоящем сезоне достигнет 292, из них 158 — по России.

Собственная маршрутная сеть «Аэрофлота» в новом сезоне насчитывает 151 маршрут, авиакомпании «Россия» — 131 маршрут, «Победы» — 94 маршрута.

Из аэропорта Шереметьево «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» будут выполнять полёты по 105 маршрутам. Количество направлений из регионов, минуя Москву составит 160.

Новинками летнего сезона по сравнению с летним сезоном 2024 станут следующие рейсы:

«Аэрофлот»: Москва — Нячанг, Москва — Улан-Удэ, Санкт-Петербург — Горно-Алтайск, Санкт-Петербург — Санья, Казань — Санья, Уфа — Санья.

«Россия»: Томск — Сочи, Калининград — Апатиты, Красноярск — Самара, Красноярск — Полярный.

«Победа»: Махачкала — Абу-Даби.

Кроме этого, авиакомпания «Победа» возобновит полёты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга.

По сравнению с летом 2024 года увеличится частота собственных рейсов Аэрофлота из Москвы в Красноярск, Самару, Уфу, Мурманск, Челябинск, Минск, Стамбул и Ереван, а «Победа» увеличит частоту полётов из столицы в Уфу, Челябинск и Пермь.

«Аэрофлот» продолжит и выполнение уникальной для отечественной гражданской авиации программы высокочастотных полётов «шаттлов» между Москвой и Санкт-Петербургом.

В летнем расписании между аэропортами Москвы и Пулково запланировано более 70 рейсов в день.

Внутренняя маршрутная сеть группы «Аэрофлот» охватывает 64 города нашей страны.

Поклонникам зарубежного отдыха группа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы из Москвы в Турцию (Анталья, Бодрум, Газипаша, Даламан, Мерсин), Таиланд (Бангкок и Пхукет), Индию (Дели), на Кубу (Варадеро), в КНР (Гонконг, Гуанчжоу, Пекин, Шанхай, Санья), Индонезию (Денпасар), на Шри-Ланку (Коломбо), на Мальдивы (Мале), во Вьетнам (Нячанг, Хошимин), в Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), в ОАЭ (Абу-Даби, Дубай) и др.

Региональная программа полётов авиакомпаний группы из городов России к популярным местам отдыха будет включать рейсы в Сочи из 18 городов, в Санья — из 9 городов, в Анталья — из 11 городов, на Пхукет — из 8 городов, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — из 7 городов.

«Аэрофлот» также будет выполнять прямые рейсы из Москвы в пункты ДФО— Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь, Якутск, Улан-Удэ, Благовещенск. Продолжится программа транзитных рейсов через Красноярск во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск.

Авиакомпания iFly в рамках «мокрого» лизинга продолжит выполнять прямые рейсы из столицы в города Дальнего Востока.

В летнем расписании группа «Аэрофлот» будет выполнять из петербургского аэропорта Пулково прямые рейсы по 52 маршрутам, из них 37 — внутренние.

«Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы из Санкт-Петербурга в Москву, Горно-Алтайск, Иркутск, Казань, Минеральные Воды, Омск, Пермь, Сочи, Бангкок*, Дубай*, Пхукет, Санья, Самарканд*, Ташкент*, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

Программа полётов лоукостера «Победа» из Северной столицы включает Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Киров, Махачкала, Минск, Нижнекамск, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Из Красноярска авиакомпании Группы «Аэрофлот» будут выполнять рейсы по 35 направлениям, включая Москву. Из них 26 маршрутов — внутренние.

«Аэрофлот» будет выполнять прямые рейсы в Москву, Бангкок, Пхукет, а также транзитные рейсы через Красноярск из Москвы в Владивосток, Хабаровск,

Группа «Аэрофлот» также будет выполнять полёты из столицы Урала Екатеринбурга по 16 направлениям, включая Москву.

В новом сезоне «Аэрофлот» продолжит регулярные рейсы в Москву, Сочи (с июня), Анталья, Гоа (до 20.04), Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет, Бангкок

Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Красноярск, Минеральные Воды, Сочи, Пензу, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

Лоукостер «Победа» будет летать из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и Анталью.

Кроме того, группа «Аэрофлот» будет летать в Сочи из 23 российских и зарубежных пунктов. Помимо рейсов из Москвы, «Аэрофлот» продолжит региональную программу полётов на черноморский курорт из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени, Уфы и Челябинска.

/TOURBUS.RU