Эксперты: Новые правила поведения туристов на Бали на спрос не повлияют

Эксперты отмечают, что опубликованные положения относятся в целом к пребыванию в любой стране

Как сообщал вчера наш портал, правительство индонезийской провинции Бали опубликовало свод правил для иностранных туристов, которые охватывают все аспекты их пребывания на острове – размещение в отелях, обмен валюты, аренду и вождение транспортных средств, пользование услугами гидов, посещение священных мест и достопримечательностей, экологии.

В частности, документ предписывает иностранным туристам носить скромную одежду при посещении священных и общественных мест, туристических достопримечательностей, а также во время участия в мероприятиях на Бали. В противном случае нарушителям грозит депортация или суд.

Помимо этого, туристы должны бронировать только лицензированные объекты размещения, менять валюту у уполномоченных операторов, соблюдать правила дорожного движения, иметь международные права, для сопровождения пользоваться услугами лицензированного гида, а также оплатить по прибытии сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (около 800 рублей).

Как считают российские туроператоры, ничего принципиально нового в правилах нет и на интерес туристов к Бали они не повлияют, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как подчеркнула руководитель отдела Индонезии компании «Пакс» Оксана Корж, скорее речь идет не о новых правилах: местные власти выпустили очередной предупредительный документ для иностранных туристов, зачастую нарушающих элементарные правила поведения в стране, где многие жители религиозны. Прошлый свод правил действовал с 2023 года, а сейчас обновлен.

«Многие туристы на отдыхе считают возможным ходить в храмы чуть ли не в купальниках, ездить на байках практически раздетыми и без прав, нарушать правила дорожного движения – все это не редкость на Бали.

Власти острова решили напомнить им о нормах поведения и о необходимости не создавать опасные ситуации на дорогах. Но это не закон, просто призыв с уважением относиться к жителям острова и их культуре.

Наши туристы даже вопросов по этому поводу не задавали, всем всё ясно», – пояснила она.

В компании ITM group рассказали, что лицензия установленного образца для работы гидом требовалось и ранее, но в связи с большим наплывом мигрантов в страну и усилением нелегальной деятельности, в том числе экскурсионной, власти напомнили о действующих правилах.

«Мы еще ждем уточнения деталей от балийских партнеров. Вопрос сопровождения гидом в документе не раскрыт, требуются пояснения. А что касается местной валюты, это не новость, на острове и раньше невозможно было расплачиваться иностранной валютой: в любом случае требовались индонезийские рупии», – заметила руководитель отдела по разработке продукта Ирина Юрина.

В компании «Русский Экспресс» также не видят в опубликованных правилах существенных изменений – все положения относятся в целом к пребыванию в любой стране.

«Местные жители всегда рассчитывают на то, что туристы будут вежливо и уважительно относиться к их системе ценностей и культуре. Наличие прав и ответственное управление транспортным средством необходимы в любом случае, независимо от того, в какой стране человек находится. Если гости соблюдают нормы поведения, то никаких проблем во время отдыха не возникнет.

Депортация и другие формы наказания могут коснуться тех, кто пренебрегает действующими правилами, у наших клиентов таких инцидентов не было. Вряд ли обновленные правила каким-либо образом скажутся на уровне интереса к направлению. Туристы, как правило, по прибытии меняют доллары и евро на местную валюту для расчетов в магазинах, кафе и других заведениях. Налог остался в формате рекомендаций, обязательств по его уплате не ввели», – говорит PR-аналитик Елизавета Тимошенко.

Оксана Корж добавила, что зимний сезон на Бали завершился, но направление начинают бронировать на лето и уже есть запросы на Новый год.

«Сейчас ждем активизации спроса на майские праздники, так как авиакомпания Etihad Airways поставила на остров много рейсов через Абу-Даби. В целом продажи стабильные», – сказала глава профильного отдела «Пакс».

Представитель компании ITM Group добавила, что туры на Бали уже активно продаются на майские праздники – блоки туроператора на Qatar Airways на 19 и 27 апреля практически закрыты.

По информации РСТ, в 2023 году Бали посетило около 160 тыс. российских туристов, в 2024 – около 200 тыс.

Россия входит в десятку самых крупных рынков поставщиков-туристов на остров, а первые места по этому показателю в 2024 году заняли Австралия, Индия и Сингапур.

/TOURBUS.RU

Фото: hewitthiliscion1942.blogspot.com



