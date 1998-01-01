Cтатистика: Минувшей зимой российский турпоток в Турцию упал на 13%

Эксперты связывают падение с выросшими ценами на проживание в Турции и с появлением на российском рынке большого количества зимних пляжных направлений

Количество визитов россиян в Турцию в феврале 2025 года сократилось на 17,5% в годовом выражении. Это наиболее значительный спад за все три зимних месяца. Падение ощутили все направления Турции, но самое значительное сокращение произошло в Анталье (-37,3%).

В целом, за зиму 2024/2025 годов российский турпоток в Турцию стал меньше на 13% по сравнению с теми же месяцами годом ранее, - сообщает АТОР.

Согласно опубликованным министерством культуры и туризма Турции данным, эту страну в феврале 2025 года посетили 2 171 942 иностранца. Это на 5,3% меньше, чем в феврале 2024 года.

Пятерка ключевых въездных рынков в феврале похожа на ТОП-лист января. В 2025 году февральский ТОП выглядит так:

Иран – 223 222 визита: -1,3% по сравнению с февралем 2024 года (226 104)

Германия – 179 512 визитов: -4,5% по сравнению с февралем 2024 года (187 946)

Россия – 167 611 визитов: -17,5% по сравнению с февралем 2024 года (203 075)

Болгария – 150 280 визитов: -17,8% по сравнению с февралем 2024 года (182 887)

Великобритания – 102 408 визитов: -1% по сравнению с февралем 2024 года (103407)

На эти пять рынков в феврале пришлось почти 2/3 (62,1%) всего иностранного турпотока в Турцию. Таким образом, отмечают в АТОР, снижение объемов турпотока в феврале есть по всем ТОП-5 ключевым рынкам, максимальное – у России и Болгарии.

Для туризма более значимо падение объемов российского рынка (болгары в основном прибывают в Турцию в целях шопинга через наземную границу, их въезд в основном не носит туристического характера).

При этом эксперты отмечают, что падение количества прибытий россиян в Турцию зимой 2024/2025 гг. носит устойчивый характер. Так, объемы российского турпотока в годовом выражении в Турции упали в декабре 2024 года на 10,5%, в январе 2025 года – на 11,6%, и в феврале – уже на 17,5%.

В целом, зимний российский турпоток в Турцию в годовом выражении сократился на 13% – с 663 633 визитов за три зимних месяца 2023/2024 гг. до 577 192 визитов зимой 2024/2025 гг.

Эксперты связывают это не только с выросшими ценами на проживание в Турции, но главным образом с появлением на российском рынке большого количества зимних пляжных направлений с доступной прямой перевозкой.

В провинции Анталья в феврале 2025 года зафиксировали 35 945 визитов россиян (21,4% от всего турпотока из ФР в Турцию в этом месяце). Цифра февраля 2025 года на 37,3% меньше, чем было в феврале 2024 года (57 366).

Напомним, в январе падение год к году в Анталье составило -25%.

Курорты Эгейского побережья Турции (провинция Мугла – Бодрум, Мармарис, Даламан, Фетхие и пр.) в феврале приняли 76 граждан РФ (0,04% всего российского турпотока в этом месяце). Это в 10 раз меньше, чем было в феврале прошлого года (751), но из-за очень малых абсолютных цифр зимой Мугла не делает никакой погоды в статистике.

Точных данных по Стамбулу еще нет, но, по оценкам аналитиков АТОР, в этот город Турции в феврале могли приехать около 127 тыс. россиян, что на 8% меньше, чем в феврале прошлого года. Доля Стамбула в февральском турпотоке в Турцию из России составляет, предварительно, 75,8%.

/TOURBUS.RU