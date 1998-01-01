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«Островок» рассказал, как турагентам и отельерам увеличить продажи

Группа компаний «Островок» провела две панельные дискуссии в рамках Международной выставки MITT 2025

На минувшей неделе группа компаний «Островок» провела две панельные дискуссии в рамках Международной выставки туризма MITT 2025.

Первая встреча была ориентирована на туристических агентов и затрагивала ключевые требования туристов к профессионалам тревел-индустрии.

Вторая дискуссия – для отельеров, в рамках которой эксперты обсудили актуальные стратегии работы с разными каналами продаж и роль сервисов онлайн-бронирования в обеспечении загрузки гостиниц.

В рамках сессии для туристических агентов эксперты отрасли определили три главных требования к профессионалам тревел-индустрии сегодня: это способность находить индивидуальный подход к запросам разных клиентов, наличие глубокой отраслевой экспертизы и ее постоянное повышение, а также умение работать с разными бюджетами в условиях общего повышения стоимости туристических услуг.

управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова в начале своего выступления отметила, что современные путешественники изменились: их уже не удивишь красивым номером в отеле или стандартным туристическим маршрутом.

Они ищут новые эмоции и опыт, которыми захочется поделиться в социальных сетях. Это подтверждают и рыночные исследования: 67% туристов готовы увеличить бюджет на поездку ради уникальной атмосферы объекта размещения.

Альтернативные форматы размещения, такие как апартаменты, гостевые дома и глэмпинги, набирают популярность среди туристов. По словам Дарьи Кочетковой, каждое третье бронирование через Островок приходится на апартаменты, а предложение квартир на сервисе выросло на 60% год к году.

«Запрос на альтернативные объекты размещения — это отличная возможность для турагентов расширить свое предложение и предложить клиенту необычный опыт, который точно запомнится», — считает эксперт.

Экспертиза турагента важна путешественникам: согласно рыночным исследованиям, 58% миллениалов и зумеров предпочитают обращаться к помощи профессионалов при планировании поездки. Это подтвердили и эксперты дискуссии: путешественники видят ценность в работе турагента и ждут от него высокий уровень сервиса, а также глубокое знание турпродукта.

Екатерина Бежанова, директор управляющей компании сети «Онлайнтурс», отметила, что популярностью у туристов пользуются эксперты, предоставляющие консьерж-сервис. В свою очередь, Дмитрий Рукосуев, учредитель и генеральный директор сети туристических агентств «Турсливки», добавил, что бронирование экскурсий, билетов на культурные события, повышение категории трансферного обслуживания и даже помощь в резервации ресторанов не только улучшают клиентский опыт, но и позволяют турагентам увеличивать средний чек.

Участники дискуссии согласились, что рост цен на туристические продукты в последние пару лет стал серьезным вызовом для профессионалов индустрии. Стоимость размещения, авиа- и ж/д-билетов увеличилась в среднем на 20% год к году. Несмотря на это, туристы не отказываются от путешествий, но ищут варианты бюджетного отдыха и возможности сэкономить.

По мнению Дарьи Кочетковой, путешественники не понимают процесс формирования цен в туриндустрии, для них обращение к профессионалу зачастую ассоциируется с крупными тратами. Чтобы развеять миф о высокой стоимости услуг турагентов, профессионалам тревел-индустрии необходимо проявить гибкость и учиться работать с клиентами даже с ограниченным бюджетом.

В рамках панельной дискуссии для отельеров Анна Чаплыгина, руководитель команды по развитию бизнеса сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, вместе с экспертами гостиничного бизнеса обсудила эффективные подходы к управлению прямыми продажами, работу с сервисами бронирования и ключевые тренды дистрибуции в индустрии гостеприимства.

Согласно данным Островка, OTA остаются основными площадками для выбора и бронирования отелей у российских туристов: 78% путешественников используют сервисы для планирования поездок, а 52% выбирают их для первого онлайн-бронирования или при поездке в новый город.

Участники дискуссии согласились, что сервисы бронирования – главные помощники отелей в вопросах привлечения гостей, управления спросом и обеспечения максимального уровня загрузки.

Так, например, Кирилл Коротков, сооснователь и IT-директор компании Knokey, оценивает долю бронирований через OTA в своих объектах размещения на уровне 55%, что даже превышает показатель прямых продаж.

ОТА остаются мощным инструментом для привлечения гостей, обеспечивая широкие охваты и доступ к международной аудитории.

Как отмечает эксперт Российского Союза Туриндустрии Эдуард Демидов, благодаря сервисам онлайн-бронирования даже небольшие отели получают возможность конкурировать с крупными сетями, становясь заметными для путешественников по всему миру.

Особенно важно это для новых гостиниц: сотрудничество с ОТА с первых дней работы не только помогает обеспечить высокий уровень загрузки, но и становится эффективным инструментом маркетинга для отеля.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба Группы "Островок"

