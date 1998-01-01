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25 марта
Лесные пожары в Корее не повлияли на планы российских туристов
В Южной Корее введен режима национального бедствия из-за распространяющихся сильнейших лесных пожаров
Не менее четырех человек погибли, еще 11 пострадали в результате лесного пожара, который продолжается уже пятый день в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто в 180 км от Сеула, сообщают сегодня информагентства EFE и «Интерфакс» со ссылкой на представителей властей.
Ситуацию осложняют сильные ветра и сухая погода, из-за чего распространение огня контролировать практически невозможно.
В МВД Южной Кореи напомнили, что с начала года в стране зафиксировано 234 лесных пожара разной степени сложности, причиной большинства из них стал человеческий фактор.
Несмотря на введение в Южной Корее режима национального бедствия из-за распространяющихся лесных пожаров, российские туристы не выражают желания досрочно уехать из страны и не отменяют запланированные поездки, так как затронутая огнем территория находится в стороне от популярных турмаршрутов, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.
В Пусане, который расположен на юго-восточном побережье страны, но на значительном удалении от очагов возгорания, все спокойно, задымления не ощущаются.
Как раз в Пусане сейчас находится группа наших туристов, все экскурсии проходят по программе без изменений", - цитирует пресс-служба РСТ руководителя департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлию Соколову.
Мы даже предлагали поменять программы в связи с возникшими обстоятельствами, но никто из туристов не захотел", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.
Надеемся, что южнокорейские власти быстро справятся с пожарами и ни по одному туру не придется менять программу. Во всяком случае, по состоянию на сегодня массовые туристические маршруты не затронуты", - рассказала эксперт.
/TOURBUS.RU
Фото: yonhapnews
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