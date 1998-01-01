Лесные пожары в Корее не повлияли на планы российских туристов

Не менее четырех человек погибли, еще 11 пострадали в результате лесного пожара, который продолжается уже пятый день в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто в 180 км от Сеула, сообщают сегодня информагентства EFE и «Интерфакс» со ссылкой на представителей властей.

По данным агентства, сгорели 16 домов, две фабрики, девять складов и два храма. Из-за пожара пришлось эвакуировать 3,3 тыс. человек. Выгорело около 14,7 тыс. га лесов.

Ситуацию осложняют сильные ветра и сухая погода, из-за чего распространение огня контролировать практически невозможно.

На тушении пожара задействованы 6,7 тыс. человек и 110 специализированных вертолетов. Они стараются не допустить распространения огня на соседние регионы.

В МВД Южной Кореи напомнили, что с начала года в стране зафиксировано 234 лесных пожара разной степени сложности, причиной большинства из них стал человеческий фактор.

Несмотря на введение в Южной Корее режима национального бедствия из-за распространяющихся лесных пожаров, российские туристы не выражают желания досрочно уехать из страны и не отменяют запланированные поездки, так как затронутая огнем территория находится в стороне от популярных турмаршрутов, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.



"Возгорания коснулись лесных массивов на юго-востоке страны, а основные города на экскурсионных маршрутах расположены в удалении от этих мест. В Сеуле, а это основная точка посещения, пожаров не будет до наступления жарких летних месяцев.

В Пусане, который расположен на юго-восточном побережье страны, но на значительном удалении от очагов возгорания, все спокойно, задымления не ощущаются.

Как раз в Пусане сейчас находится группа наших туристов, все экскурсии проходят по программе без изменений", - цитирует пресс-служба РСТ руководителя департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлию Соколову.



Эксперт добавила, что интерес у туристов к приобретению поездок в Южную Корею не снизился, аннуляций также нет. Спрос на туры в весенние месяцы вырос на 18% к показателям аналогичного периода прошлого года.



Отказов от туров не зафиксировали и в компании "Интурист", все запланированные путешествия проводятся.

"У нас там сейчас находятся туристы, о желании досрочно закончить путешествие никто не сообщил. Туристы так мечтали попасть в Южную Корею на цветение вишни, некоторые не один год планировали поездку, поэтому никто отменять не будет. Сейчас там как раз пик сезона, все места в группах забиты, есть лист ожидания.

Мы даже предлагали поменять программы в связи с возникшими обстоятельствами, но никто из туристов не захотел", - рассказала директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.



По словам замдиректора компании "Ванд" Светланы Кречкиной, туристы с расспросами о ситуации в Южной Корее не обращаются, аннуляций туров нет.

"В стране наступил один из самых востребованных периодов – сезон цветения сакуры, поэтому туристов там будет много, в том числе из России. У нас интерес к направлению стабильный – туристов не меньше, чем было год назад.

Надеемся, что южнокорейские власти быстро справятся с пожарами и ни по одному туру не придется менять программу. Во всяком случае, по состоянию на сегодня массовые туристические маршруты не затронуты", - рассказала эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: yonhapnews