The Bali Sun: Правила поведения туристов на Бали снова ужесточаются

Правительство провинции Бали в Индонезии выпустило новый свод правил для иностранных туристов, отдыхающих на острове, в основном они касаются одежды и поведения туристов при посещении религиозных памятников и ритуалов, а также общественных мест, сообщают местные СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс».

Губернатор острова Бали Ваян Костер, выступая перед журналистами, подчеркнул, что хотя аналогичный документ уже был выпущен в 2023 году, за прошедшие полтора года ситуация изменилась, что заставило его обновить документ.



"Обновленный циркуляр предписывает всем иностранным туристам проявлять уважение к храмам, статуям и священным религиозным символам, особенно во время церемоний и ритуалов. От иностранцев ожидают соблюдения местных обычаев и уважения традиционных ценностей на протяжении всего пребывания.

Туристы должны носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей. Кроме того, уважительное поведение теперь является обязательным в общественных местах — от храмов и ресторанов до рынков, дорог и мест отдыха", - отмечает газета The Bali Sun.



В соответствии с документом каждого иностранного посетителя должен сопровождать лицензированный местный гид, который хорошо разбирается в экологии, традициях и культурной истории Бали, что позволит свести к минимуму число случаев неподобающего поведения.



Правительство также вводит обязательный сбор с каждого туриста в размере 150 тыс. рупий (около $9), который можно оплатить по прибытии или во время визита. Он будет направлен на сохранение природы и поддержание инфраструктуры.



"Документ устанавливает строгие правила для финансовых транзакций. Туристы должны обменивать деньги только в лицензированных учреждениях, включая банки и сертифицированных операторов. Цифровые платежи должны использовать индонезийский стандартный QR-код, и все транзакции должны проводиться в индонезийских рупиях.

Этот шаг направлен на защиту туристов от мошенников, но он также повысит собираемость налогов и сократит незаконную деятельность по обмену валюты", - пишет издание.



Вождение транспортных средств иностранцами на Бали теперь будет контролироваться строже.

"Туристы должны иметь действительные международные или индонезийские водительские права, носить не слишком открытую одежду и использовать шлемы при езде на мотоциклах. «Безрассудное» вождение, включая превышение грузоподъемности транспортного средства, игнорирование дорожных знаков или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, строго запрещается.

Туристы могут использовать только исправные транспортные средства, которые легально арендованы у лицензированных поставщиков.

Эти правила направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием туристов и повышение безопасности на перегруженных дорогах Бали", - говорится в сообщении.



Ужесточение правил касается и бронирования объектов размещения – туристов призывают бронировать комнаты только в лицензированных отелях и других объектах размещения.

"Туристы также должны соблюдать любые правила, установленные туроператорами или местными властями, в таких местах, как храмы и другие священные места, включая расположенные на открытом воздухе – в лесах или деревнях.

Запрещено входить в святилища храмов, если туристы не участвуют в религиозной церемонии или молитве. Лазание по священным деревьям, осквернение святых мест или демонстрация неуважительного поведения вблизи храмов теперь строго запрещены", - отмечает издание.



Туристам также запрещают загрязнять природу и источники воды мусором, включая одноразовый пластик. Специальные меры будут приняты к тем, кто сквернословит в общественных местах, участвует в несанкционированной предпринимательской деятельности или работает без надлежащих виз или разрешений.



"Те, кто нарушает правила, могут столкнуться с правовыми последствиями, включая судебное преследование в соответствии с индонезийским законодательством. Губернатор Костер попросил местных жителей сообщать о неправомерном поведении туристов на специальную горячую линию", - подчеркивается в сообщении газеты.



Власти Бали также предложили туроператорам и турагентствам, онлайн-сервисам бронирования и отельерам довести до туристов новые правила поведения.

Туркомпаниям рекомендуется сотрудничать с местными гидами и юристами для более быстрой адаптации иностранных туристов.



Как напоминает «Интерфакс», остров Бали принял 6,3 млн иностранных туристов в 2024 году, что на 20% больше, чем годом ранее. Это более половины всего иностранного турпотока в Индонезию. В 2025 власти острова рассчитывают на 6,5 млн туристов.

Российский турпоток в первом полугодии 2024 года превысил 100 тыс. человек.

/TOURBUS.RU

Фото: pinterest.com