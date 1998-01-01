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25 марта
The Bali Sun: Правила поведения туристов на Бали снова ужесточаются
Новый свод правил касается, в том числе, поведения туристов при посещении храмов, прозрачности финансовых трансакций, бронирования отелей, аренды мотоциклов и загрязнения природы
Правительство провинции Бали в Индонезии выпустило новый свод правил для иностранных туристов, отдыхающих на острове, в основном они касаются одежды и поведения туристов при посещении религиозных памятников и ритуалов, а также общественных мест, сообщают местные СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс».
Губернатор острова Бали Ваян Костер, выступая перед журналистами, подчеркнул, что хотя аналогичный документ уже был выпущен в 2023 году, за прошедшие полтора года ситуация изменилась, что заставило его обновить документ.
Туристы должны носить скромную одежду при посещении священных мест, общественных пространств и достопримечательностей. Кроме того, уважительное поведение теперь является обязательным в общественных местах — от храмов и ресторанов до рынков, дорог и мест отдыха", - отмечает газета The Bali Sun.
Правительство также вводит обязательный сбор с каждого туриста в размере 150 тыс. рупий (около $9), который можно оплатить по прибытии или во время визита. Он будет направлен на сохранение природы и поддержание инфраструктуры.
Этот шаг направлен на защиту туристов от мошенников, но он также повысит собираемость налогов и сократит незаконную деятельность по обмену валюты", - пишет издание.
Туристы могут использовать только исправные транспортные средства, которые легально арендованы у лицензированных поставщиков.
Эти правила направлены на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием туристов и повышение безопасности на перегруженных дорогах Бали", - говорится в сообщении.
Запрещено входить в святилища храмов, если туристы не участвуют в религиозной церемонии или молитве. Лазание по священным деревьям, осквернение святых мест или демонстрация неуважительного поведения вблизи храмов теперь строго запрещены", - отмечает издание.
Туркомпаниям рекомендуется сотрудничать с местными гидами и юристами для более быстрой адаптации иностранных туристов.
Российский турпоток в первом полугодии 2024 года превысил 100 тыс. человек.
Фото: pinterest.com
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