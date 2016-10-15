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25 марта
Российские туроператор полетят на вьетнамский курорт Нячанг из девяти городов
Кроме того, «Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полётов из Москвы в аэропорт Камрань до четырех в неделю
Российские туроператоры активно расширяют полетные программы на курорт Нячанг во Вьетнаме, в этом году направление может войти в пятерку наиболее популярных у туристов, сообщает в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, туроператор Coral Travel с апреля запускает блочную перевозку в Нячанг из восьми городов России на базе чартерной полетной программы авиакомпании "Икар". Полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. Цены на 10 ночей в отели с завтраками стартуют от 213,5 тыс. руб. на двоих, - говорится в сообщении.
Как отмечают в ассоциации, рейсы в Нячанг "Икар" будет выполнять по "плавающему" расписанию: из Иркутска, Екатеринбурга и Красноярска – 1 раз в 11 дней, из Новосибирска – 1 раз в 10 дней, из остальных 5 городов – с периодичностью 1 раз в 12 дней. Продолжительность туров составит, соответственно, 10-11 ночей. Авиакомпания поставит на направление Вoeing 777 200 на 440 мест, все – в экономическом классе.
В Нячанге и Дананге сезон дождей длится с октября по январь, поэтому лучшее время для отдыха здесь – весна и лето, когда сухо, море спокойное, а небо – ясное", – цитирует АТОР главу службы по связям с общественностью Coral Travel Марину Макаркову.
Эксперт добавила, что наиболее популярный у туристов Нячанг, помимо отличных пляжей, привлекает туристов развитой инфраструктурой: здесь множество ресторанов, кафе, в которых можно попробовать свежие морепродукты, предлагаются интересные экскурсии.
В 2018-2019 годах Вьетнам был в России на пике спроса", - пояснил генеральный директор туроператора Эльдар Мусаоглу.
«Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полётов из Москвы на курорт Нячанг во Вьетнаме (аэропорт Камрань) до четырех в неделю, первый рейс на курорт вылетел 22 марта с полной загрузкой, сообщает авиакомпания.
До пандемии в 2019 году Вьетнам посетили около 600 тыс. российских туристов, он считался одним из наиболее массовых зарубежных направлений поездок россиян.
В 2024 году российский турпоток в страну составил более 230 тыс. человек.
/TOURBUS.RU
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