Российские туроператор полетят на вьетнамский курорт Нячанг из девяти городов

Кроме того, «Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полётов из Москвы в аэропорт Камрань до четырех в неделю

Российские туроператоры активно расширяют полетные программы на курорт Нячанг во Вьетнаме, в этом году направление может войти в пятерку наиболее популярных у туристов, сообщает в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, туроператор Coral Travel с апреля запускает блочную перевозку в Нячанг из восьми городов России на базе чартерной полетной программы авиакомпании "Икар". Полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Хабаровска. Цены на 10 ночей в отели с завтраками стартуют от 213,5 тыс. руб. на двоих, - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, рейсы в Нячанг "Икар" будет выполнять по "плавающему" расписанию: из Иркутска, Екатеринбурга и Красноярска – 1 раз в 11 дней, из Новосибирска – 1 раз в 10 дней, из остальных 5 городов – с периодичностью 1 раз в 12 дней. Продолжительность туров составит, соответственно, 10-11 ночей. Авиакомпания поставит на направление Вoeing 777 200 на 440 мест, все – в экономическом классе.



"Как и другие туроператоры, в этом году мы рассчитываем на значительный рост турпотока во Вьетнам летом, так как видим высокий спрос на пакетные туры на летний период. Лучшие пляжи Вьетнама находятся в районе приморских городов Нячанг, Фантьет и Дананг. Здесь ровный благоприятный климат, белый песок и чистое море.

В Нячанге и Дананге сезон дождей длится с октября по январь, поэтому лучшее время для отдыха здесь – весна и лето, когда сухо, море спокойное, а небо – ясное", – цитирует АТОР главу службы по связям с общественностью Coral Travel Марину Макаркову.



Эксперт добавила, что наиболее популярный у туристов Нячанг, помимо отличных пляжей, привлекает туристов развитой инфраструктурой: здесь множество ресторанов, кафе, в которых можно попробовать свежие морепродукты, предлагаются интересные экскурсии.



Туроператор Anex, по информации ассоциации, планирует летать во Вьетнам из девяти городов. Направление по объему продаж у компании вошло в пятерку самых популярных на лето, а спрос на него растет быстрее всего.

"По нашим ожиданиям, Вьетнам точно войдет в ТОП-5, опередив Таиланд в летнем сезоне. В пользу этого направления – комфортная летняя погода на таких курортах, как Нячанг и Фукуок, и огромный отложенный спрос.

В 2018-2019 годах Вьетнам был в России на пике спроса", - пояснил генеральный директор туроператора Эльдар Мусаоглу.



Ранее в компании "Интурист" сообщили, что после появления информации о запуске прямых рейсов "Аэрофлота" в Нячанг (аэропорт Камрань), спрос на направлении вырос втрое. О росте продаж Вьетнама сообщили также в компании Fun&Sun.

«Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полётов из Москвы на курорт Нячанг во Вьетнаме (аэропорт Камрань) до четырех в неделю, первый рейс на курорт вылетел 22 марта с полной загрузкой, сообщает авиакомпания.



"Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама стартовали 22 марта. "Аэрофлот" выполнил первый в своей истории полёт из аэропорта Шереметьево в Нячанг со 100% коммерческой загрузкой. Ранее авиакомпания анонсировала увеличение частоты полётов по этому направлению до трёх раз в неделю. Четвертый рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно — по понедельникам", - говорится в сообщении.

По итогам 2024 года "Аэрофлот" перевез между Москвой и Хошимином более 73 тыс. пассажиров.





До пандемии в 2019 году Вьетнам посетили около 600 тыс. российских туристов, он считался одним из наиболее массовых зарубежных направлений поездок россиян.

В 2024 году российский турпоток в страну составил более 230 тыс. человек.

/TOURBUS.RU