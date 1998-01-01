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VII конгресс СуперТурАгентов: Полет нормальный

Более тысячи туркомпаний из 80 регионов России собрались на организованный РСТ Конгресс турагентов

20 марта в московском конгресс-центре Дворец Культур «с аншлагом» прошел VII конгресс турагентов РСТ, на который собрались представители более тысячи туркомпаний из 80 регионов России.

Эксперты обсудили ключевые вопросы развития отрасли, обменялись опытом, установили новые партнёрские связи и получили мощный заряд идей на предстоящий сезон.

В насыщенной программе делового дня было заявлено 19 панельных дискуссий, на которых с агентами пообщались 80 экспертов, - самых известных и авторитетных экспертов в сфере туризма, опытные практики и успешные бизнесмены, среди которых: Илья Уманский (президент РСТ), Евгений Данилович (управляющий директор ГК «Слетать.ру»), Дмитрий Арутюнов (генеральный директор и основатель «АРТ-тур»), Андрей Михайловский (генеральный директор «Инфофлот»), Артур Мурадян (генеральный директор Space Travel) и др.

Организатором мероприятия выступил Российский союз туриндустрии в партнерстве с туроператорами «Алеан», Fun&Sun, «АРТ-Тур» и группой компаний «Слетать.ру».

Панельные сессии. которые проходили одновременно в трех залах, были посвященв таким темам, как «Инструменты для развития бизнеса турагентов», «Международный туризм» и «Внутренний туризм», и на них затрагивались самые актуальные для туристического бизнеса вопросы.

Так, на сессии «Внутренний туризм» «супертурагенты» рассуждали о перспективах предстоящего пляжного сезона, обсудили тонкости продаж Кавказа и даже наметили точки, где можно поймать северное сияние на русском севере.

Были озвучены «горячие направления», такие как экскурсионные туры по Москве, Петербургу и Казани, а также уникальные и пока не массовые турпродукты по «местам силы» – Байкалу, Алтаю, Бурятии.

В зале «Международный туризм» прошли презентации самых интересных турпродуктов по топовым направлениям – Ближнему Востоку, островам Индийского океана, ЮВА и Китаю, а в зале «Инструменты развития бизнеса для турагентств» эксперты обсудили вопросы конкуренции между турагентами и онлайн-платформами, презентовали сервисы для дополнительного заработка в туризме и технологиям поиска и бронирования туров.

Не пропустили здесь и актуальные вопросы развития законодательства. На воркшопе туроператоры представили свои турпродукты, включая новинки сезона, а в фото-зонах все участники смогли запечатлеть незабываемые моменты «здесь и сейчас».

/TOURBUS.RU

Фото: Николай Болт

