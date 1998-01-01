В тренде - спрос на отдых с оздоровлением

Экспертная сессия «Оздоровительный туризм для самого эффективного отдыха. Тренды отраслевого предложения и прогнозы роста – 2025» прошла в столице в рамках выставки MITT 2025

В рамках выставки MITT прошла экспертная сессия «Оздоровительный туризм для самого эффективного отдыха. Тренды отраслевого предложения и прогнозы роста – 2025».

Туристы оздоровительного сегмента составили в 2024 году более 12% от общего турпотока – это данные Росстата. Всего санатории, спа-отели и другие средства размещения с оздоровительной составляющей посетили 7,67 млн гостей, - такие цифры озвучил Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Эксперт отметил и главные тренды санкура. Среди них рост требований к качеству услуг, рост запроса на раннюю диагностику, расширение возрастного состава аудитории: теперь в путешествие за здоровьем едут и более молодые гости (40+), и более пожилые – растет спрос со стороны людей 80+.

Интересны были и выступления экспертов с мест – представителей наиболее известных курортных регионов страны. Все они поделились своими наблюдениями и выводами относительно развития оздоровительного сегмента отдыха, рассказали о собственных находках и предложениях, презентовали новые планы.

Так, Сергей Ганзий, министр курортов и туризма Республики Крым отметил быстрые темпы развития региона. За 11 лет, прошедших после возвращения Крыма в Россию, открыто более 79 санаториев и отелей, модернизировано 629 объектов туристической инфраструктуры.

В планах – развитие Западного берега Крыма, наиболее известного своими природными лечебными факторами. В Евпатории, Саки, с. Оленевке будут открываться новые отели и санатории, предполагается и активное развитие самих этих населенных пунктов.

Александр Барышников, врио начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, рассказал о развитии нового курорта Белокуриха Горная.

Запланировано строительство средств размещения общей емкостью 1160 номеров, первым из них откроется санаторий 5*. Размер инвестиций составит 22 млрд рублей.

Эксперты – участники сессии – дали и маркетинговые рекомендации участникам рынка, поделились интересными предложениями относительно развития медицинской составляющей санаториев.

/TOURBUS.RU

Более подробно о рынке оздоровительного туризма читайте в майском номере журнала «Турбизнес».