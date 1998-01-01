Дан старт весенней серии региональных роуд-шоу «Турбизнес»

Сегодня в Воронеже успешно состоялись первые деловые мероприятия весеннего роуд-шоу на Юге России «Турбизнес».

Как мы уже сообщали, этой весной традиционные воркшопы «Турбизнес» пройдут в 16 городах России, а также в Минске и Баку

В 2025 году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отмечает свое 27-летие. Нынешней весной роуд-шоу пройдут уже в 53-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.

За прошедшие почти 30 лет «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов в 80-ти с лишним городах России, стран СНГ, Восточной Европы и Азии.

География в России простирается от Калининграда на западе страны до Владивостока на востоке, от Мурманска на севере до Сочи на юге.

Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».

В весенней серии-2025 принимает участие свыше 80 ведущих компаний — крупные туроператоры, сети турагентств, отели и гостиничные цепочки, транспортные и страховые компании, онлайн-сервисы для бронирования туристических услуг, министерства по туризму зарубежных стран, региональные управления по туризму. В общей сложности будет проведено более 160 мастер-классов и 10 бизнес-з

втраков.

Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России – Москву, Петербург, Сочи и Краснодарский край, Крым, Кавказ, Казань, Пермь, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.

В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Мальдивы, Куба, Тунис, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция и др.

Даты проведения Workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2025:

24 - 28 марта Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь - Волгоград

31 марта - 4 апреля Саратов – Самара – Уфа – Челябинск - Тюмень

7 - 11 апреля Екатеринбург – Пермь – Ижевск – Казань - Нижний Новгород

15 апреля Санкт-Петербург

17 апреля Минск

22 апреля Баку

Регистрация посещения воркшопов

Ждем вас на главных весенних, профессиональном роуд-шоу в регионах России!