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24 марта
Дан старт весенней серии региональных роуд-шоу «Турбизнес»
Первые деловые мероприятия традиционного весеннего роуд-шоу «Турбизнес» прошли сегодня в Воронеже
Сегодня в Воронеже успешно состоялись первые деловые мероприятия весеннего роуд-шоу на Юге России «Турбизнес».
Как мы уже сообщали, этой весной традиционные воркшопы «Турбизнес» пройдут в 16 городах России, а также в Минске и Баку
В 2025 году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отмечает свое 27-летие. Нынешней весной роуд-шоу пройдут уже в 53-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшие почти 30 лет «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов в 80-ти с лишним городах России, стран СНГ, Восточной Европы и Азии.
География в России простирается от Калининграда на западе страны до Владивостока на востоке, от Мурманска на севере до Сочи на юге.
Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».
В весенней серии-2025 принимает участие свыше 80 ведущих компаний — крупные туроператоры, сети турагентств, отели и гостиничные цепочки, транспортные и страховые компании, онлайн-сервисы для бронирования туристических услуг, министерства по туризму зарубежных стран, региональные управления по туризму. В общей сложности будет проведено более 160 мастер-классов и 10 бизнес-з
втраков.
Традиционно главные акценты участников воркшопов будут сделаны на внутренний туризм в России – Москву, Петербург, Сочи и Краснодарский край, Крым, Кавказ, Казань, Пермь, Поволжье, Карелию, Урал, Сибирь и многие другие города и регионы.
В числе зарубежных направлений, которые представят на воркшопах участники – Мальдивы, Куба, Тунис, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция и др.
Даты проведения Workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2025:
24 - 28 марта Воронеж - Ростов-на-Дону – Краснодар – Ставрополь - Волгоград
31 марта - 4 апреля Саратов – Самара – Уфа – Челябинск - Тюмень
7 - 11 апреля Екатеринбург – Пермь – Ижевск – Казань - Нижний Новгород
15 апреля Санкт-Петербург
17 апреля Минск
22 апреля Баку
Регистрация посещения воркшопов
Ждем вас на главных весенних, профессиональном роуд-шоу в регионах России!
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