Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
24 марта
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре
В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства в Приволжском федеральном округе посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

 

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

8 апреля (вторник) 2025 г., 15:00 - 18:00 

Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня

 

10 апреля (четверг) 2025 г., 11:00 - 14:00 

Самара, ул. Куйбышева, 128/1, Центр труда и отдыха СТАНКОЗАВОД, Бенке Холл

 


 

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";

- RUSSPASS


ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

  • ГАУК «Мосгортур»
  • Тари-Тур
  • 7 холмов
  • Pegas Touristik
  • ООО «Диал-тур»
  • Клуб путешествий «Маруссия»
  • ТК «Пятый элемент»
  • ТК «Апогей»
  • Империя туризма
  • Калита-тур

 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

  • АО «ВДНХ»
  • А4 VR PARK
  • A4 KIDS CITY
  • Киностудия «Союзмультфильм»
  • Театр «Антигравитация» (Медиагруппа «Красный квадрат»)
  • Третьяковская галерея
  • Останкинская телебашня
  • PANORAMA360
  • Музей «АТОМ»

 

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

  • Сеть отелей Maxima Hotels
  • Сеть апарт-отелей YE’S
  • Капсульный отель Q-block
  • Апарт-отель «Измайловский парк»
  • Гостиничный комплекс «Кинопарк» 3*
  • Sheraton Skypoint Luxe 5* 

Регистрация для участия в мероприятии

 

Фото: Мостуризм


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 