Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре

В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы

Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре

Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства в Приволжском федеральном округе посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:

8 апреля (вторник) 2025 г., 15:00 - 18:00

Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня

10 апреля (четверг) 2025 г., 11:00 - 14:00

Самара, ул. Куйбышева, 128/1, Центр труда и отдыха СТАНКОЗАВОД, Бенке Холл





УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ

- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";

- RUSSPASS





ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ

ГАУК «Мосгортур»

Тари-Тур

7 холмов

Pegas Touristik

ООО «Диал-тур»

Клуб путешествий «Маруссия»

ТК «Пятый элемент»

ТК «Апогей»

Империя туризма

Калита-тур

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА

АО «ВДНХ»

А4 VR PARK

A4 KIDS CITY

Киностудия «Союзмультфильм»

Театр «Антигравитация» (Медиагруппа «Красный квадрат»)

Третьяковская галерея

Останкинская телебашня

PANORAMA360

Музей «АТОМ»

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Сеть отелей Maxima Hotels

Сеть апарт-отелей YE’S

Капсульный отель Q-block

Апарт-отель «Измайловский парк»

Гостиничный комплекс «Кинопарк» 3*

Sheraton Skypoint Luxe 5*

Регистрация для участия в мероприятии

Фото: Мостуризм