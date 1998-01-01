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24 марта
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре
В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы
Презентации туристического потенциала Москвы пройдут 8 и 10 апреля в Уфе и Самаре
Организатор мероприятия - Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства в Приволжском федеральном округе посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
В программе - представление весенне-летних туролераторских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
8 апреля (вторник) 2025 г., 15:00 - 18:00
Уфа, ул. Заки Валиди, 32/2, Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ мирового уровня
10 апреля (четверг) 2025 г., 11:00 - 14:00
Самара, ул. Куйбышева, 128/1, Центр труда и отдыха СТАНКОЗАВОД, Бенке Холл
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ
- АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы";
- RUSSPASS
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
Регистрация для участия в мероприятии
Фото: Мостуризм
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