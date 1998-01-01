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Не стало Сергея Корнеева

Одному из самых ярких и опытных профессионалов российского туризма было всего 55 лет

Очень печальная новость - в ночь с 21 на 22 марта скоропостижно скончался Сергей Корнеев. Буквально накануне ему исполнилось 55 лет. Предварительная причина смерти – тромбоэмболия.

Имя Сергея Корнеева очень хорошо известна всем профессионалам туризма. Юрист по образованию, Сергей Евгеньевич преподавал в Северо-Западной Академии государственной службы при президенте РФ.

Работал адвокатом, был директором департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ. Участвовал в подготовке Олимпиады в Сочи 2014 года в качестве заместителя руководителя Транспортной дирекции Олимпийских игр.

С 2014 года почти шесть лет был заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.

В июне 2020 года он стал председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. Четыре года его работы в этой должности пришлись на сложнейшие «ковидные» и «санкционные» годы.

В сложнейших условиях всевозможных ограничений и резкого уменьшения зарубежного турпотока Сергей Коренеев смог не только буквально «спасти» туриндустрию Севрной столицы. Благодаря его профессионализму, петербургский туризм успешно вышел из кризиса, обогатившись новыми маршрутами и интереснейшими и необычными экскурсионными объектами.

Как отмечал в те годы в одном из интервью Сергей Корнеев, «Наша основная задача в это сложное время - сохранить репутацию города как крупного туристского центра международного уровня, привлекая гостей интересными и разнообразными предложениями. Поэтому мы много рассказываем туристам о классическом Петербурге и Новой туристкой географии, одновременно стараясь максимально поддержать отрасль.

Мы смогли сохранить туристскую инфраструктуру Петербурга и качество оказываемых гостям услуг на самом высоком уровне.

Наш город останется по-прежнему гостеприимным и по-новому привлекательным для всех гостей».

Кроме того, с 1996 года Сергей Евгеньевич возглавлял Северо-Западное отделение Российской ассоциации туристических агентств (РАТА), а в 1997 году стал вице-президентом ассоциации, реобразованной в Российский союз туриндустрии, и занимал эту должность до последнего дня.

С 2002 года он также руководил рабочей группой по туризму при полномочном представителе президента РФ в СЗФО.

Почти три десятка лет Сергей Евгеньевич плотно сотрудничал с редакцией «Турбизнес». Несмотря на занятость, он никогда не оказывал нам — ни в развернутом интервью, ни в небольшом, но очень компетентном комментарии. И всегда его материалы в «Турбизнесе» отличались прекрасной эрудицией и профессионализмом высшей пробы.

«Серьезный, немногословный, настоящий профессионал. Благодаря юридическому образованию он мог разобраться в самых запутанных ситуациях и давал грамотные решения Нам будет вас очень не хватать, Сергей Евгеньевич. Глубокие соболезнования супруге, детям, друзьям. Светлая память», - такими словами вспоминает о Сергеей Корнееве Российский Союз туриндустрии.

«Члены Ассоциации представителей национальных туристических офисов (АНТОР) потрясены безвременной кончиной Сергея Евгеньевича Корнеева. За годы работы в туризме мы много общались, сотрудничали. Сергей Евгеньевич внес неоспоримый вклад в развитие туристической отрасли России, особенно ярко это проявилось за годы его работы в Санкт-Петербурге.

Скорбим и искренне соболезнуем семье Сергея Евгеньевича, его жене и детям, всем родным и близким», - сообщает АНТОР.

«Турбизнесу» также будет очень не хватать Сергея Корнеева — нашего коллеги и большого друга. Мы искренне скорбим сегодня вместе с его родными и друзьями.

