Компания «Аэроклуб», лидер рынка делового туризма и ведущий поставщик IT-решений для отрасли, расширила функционал платформы онлайн-бронирования TIME, добавив пользовательский контент и персонализированную поисковую выдачу отелей. Нововведения позволяют бизнес-туристам не только выбирать гостиницы при помощи более удобного интерфейса, но и делиться опытом размещения, формируя независимые рейтинги. По данным платформы TIME, российские отели получили среднюю оценку 8.6 балла. Лидерами рейтинга бизнес-отелей России с оценкой 9.9 балла стали пятизвездочный Hyatt Regency Ekaterinburg, четырехзвездочные «AZIMUT Сити Отель Комсити Москва» и Novotel Moscow City. Среди трехзвездочных отелей наивысшую оценку в 9.7 балла получил Hampton by Hilton Samara. Средний балл для пятизвездочных гостиниц составил 9,2, для четырехзвездочных – 8.9, а для трехзвездочных – 8.2. Зарубежные средства размещения бизнес-туристы в среднем оценили на 8.5 баллов, наибольшую оценку (9.9) получил Marriott Hotel в Минске. Вторую строчку рейтинга, набрав 9.6 балла, заняли Grand Kempinski Hotel в Шанхае и «Ренессанс Минск Конгресс Отель». Топ-3 рейтинга замыкает Radisson Blu Hotel в Ташкенте (9.5). Количество отзывов, оставленных на платформе TIME, позволяет судить о значимости различных параметров для бизнес-туристов. Наибольшее внимание командированные сотрудники уделяют пяти ключевым аспектам: питанию, чистоте, персоналу, расположению и сервису. Средний показатель по критерию «питание» составил 8.1 балла, а максимальную оценку (10 из 10) получили Hotel Continental в Москве и Hilton Garden Inn Krasnodar. Чистота номеров в среднем оценена в 8.5 балла, а лучшими по этому параметру с максимальной оценкой стали Hampton by Hilton Samara и «Mercure Нижний Новгород Центр». За работу персонала бизнес-туристы поставили российским отелям 8.8 балла, а 10 баллов получил Hotel Continental Москва. Наиболее удобными по расположению названы Mercure Благовещенск, Hampton by Hilton Samara, Cosmos Sochi Hotel, Radisson Blu Hotel Челябинск и Hilton Garden Inn Krasnodar (10 баллов). Высший балл по критерию «сервис» присвоен «AZIMUT Сити Отель Комсити Москва» и Novotel Moscow City (8.5 баллов в среднем по России). «В последние годы мы отчетливо видим изменение модели потребления в корпоративном сегменте: то, что когда-то было характерно исключительно для B2C-сервисов, становится нормой и для командированных сотрудников. Сегодня корпоративные клиенты ожидают от сервисов такой же скорости, удобства и персонализации, к которым они привыкли в повседневной жизни. Рейтинг, сформированный самими бизнес-туристами, становится важным ориентиром как для пользователей, так и для отельеров, помогая гостиничному бизнесу лучше адаптировать услуги под потребности корпоративных клиентов», – отметила управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова. /TOURBUS.RU

