Новости Горячие авиановости Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном/ Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток/ Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам

Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через Новосибирск и Мандалай, второй по величине город страны, рассказали РИА «Новости» представители компании. Планируется выполнять рейсы Янгон - Мандалай - Новосибирск – Москва. По словам собеседников, российских туристов в Мьянме могут заинтересовать не только местные пляжи, но и историческая архитектура в городах, а также традиционная культура страны. Сейчас авиасообщение между Мьянмой и Россией осуществляется только по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток Авиакомпания Air China с 27 апреля начнет выполнять прямые рейсы между Пекином и Иркутском, сообщила сегодня помощник директора коммерческого отдела представительства Air China в Москве Ольга Решетникова на презентации авиакомпании во Владивостокеу.



Рейсы планируется выполнять три раза в неделю, на маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800 вместимостью 154 кресла. Время в полете - 3 часа 20 минут.

Ранее сообщалось, что Air China с 31 марта начнет полеты между Пекином и Владивостоком.

"Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам Авиакомпания "Икар" с 18 апреля открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"18 апреля "Икар" выполнит первый рейс из Хабаровска в аэропорт Камрань. Полеты в рамках чартерной программы уже запланированы в весенне-летнем расписании", - говорится в сообщении.



На маршруте будет задействован Boeing 777 в конфигурации салона 440 кресел. Время полета - около 7 часов. Ближайшие даты вылета из Хабаровска сформированы с частотой один раз в две недели - 18 апреля, 1, 14, 27 мая.

Ранее сообщалось, что AZUR air с 24 марта открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам. Рейсы в рамках чартерной полетной программы будет выполнять на Boeing 757-200 с компоновкой салона 238 кресел. Полеты запланированы один раз в неделю.

Последние прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам осуществлялись в марте 2020 года, полетные программы были закрыты из-за пандемии COVID-19 и сейчас возобновляются впервые после ее окончания. /TOURBUS.RU

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