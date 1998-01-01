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21 марта
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Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном/ Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток/ Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам


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Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном

Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через Новосибирск и Мандалай, второй по величине город страны, рассказали РИА «Новости» представители компании. Планируется выполнять рейсы Янгон - Мандалай - Новосибирск – Москва.

 

По словам собеседников, российских туристов в Мьянме могут заинтересовать не только местные пляжи, но и историческая архитектура в городах, а также традиционная культура страны.

Сейчас авиасообщение между Мьянмой и Россией осуществляется только по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. 

  

Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток

Авиакомпания Air China с 27 апреля начнет выполнять прямые рейсы между Пекином и Иркутском, сообщила сегодня помощник директора коммерческого отдела представительства Air China в Москве Ольга Решетникова на презентации авиакомпании во Владивостокеу.

Рейсы планируется выполнять три раза в неделю, на маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-800 вместимостью 154 кресла. Время в полете - 3 часа 20 минут.
Ранее сообщалось, что Air China с 31 марта начнет полеты между Пекином и Владивостоком.

 

 

"Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам

Авиакомпания "Икар" с 18 апреля открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
"18 апреля "Икар" выполнит первый рейс из Хабаровска в аэропорт Камрань. Полеты в рамках чартерной программы уже запланированы в весенне-летнем расписании", - говорится в сообщении.

На маршруте будет задействован Boeing 777 в конфигурации салона 440 кресел. Время полета - около 7 часов.

Ближайшие даты вылета из Хабаровска сформированы с частотой один раз в две недели - 18 апреля, 1, 14, 27 мая.


Ранее сообщалось, что AZUR air с 24 марта открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам. Рейсы в рамках чартерной полетной программы будет выполнять на Boeing 757-200 с компоновкой салона 238 кресел. Полеты запланированы один раз в неделю.
Последние прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам осуществлялись в марте 2020 года, полетные программы были закрыты из-за пандемии COVID-19 и сейчас возобновляются впервые после ее окончания.

/TOURBUS.RU


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