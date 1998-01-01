|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 марта
Горячие авиановости
Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном/ Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток/ Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам
Myanmar Airways в октябре начнет рейсы между между Москвой и Янгоном
Авиаперевозчик Myanmar Airways International (MAI) планирует в октябре запустить авиасообщение между Москвой и Янгоном, крупнейшим городом Мьянмы, через Новосибирск и Мандалай, второй по величине город страны, рассказали РИА «Новости» представители компании. Планируется выполнять рейсы Янгон - Мандалай - Новосибирск – Москва.
По словам собеседников, российских туристов в Мьянме могут заинтересовать не только местные пляжи, но и историческая архитектура в городах, а также традиционная культура страны.
Сейчас авиасообщение между Мьянмой и Россией осуществляется только по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск.
Air China полетит из Пекина в Иркутск и Владивосток
Авиакомпания Air China с 27 апреля начнет выполнять прямые рейсы между Пекином и Иркутском, сообщила сегодня помощник директора коммерческого отдела представительства Air China в Москве Ольга Решетникова на презентации авиакомпании во Владивостокеу.
"Икар" открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам
Авиакомпания "Икар" с 18 апреля открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
Ближайшие даты вылета из Хабаровска сформированы с частотой один раз в две недели - 18 апреля, 1, 14, 27 мая.
Ранее сообщалось, что AZUR air с 24 марта открывает прямые рейсы из Хабаровска во Вьетнам. Рейсы в рамках чартерной полетной программы будет выполнять на Boeing 757-200 с компоновкой салона 238 кресел. Полеты запланированы один раз в неделю.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72