«Яндекс Путешествия» назвали cамые выгодные направления для поездок по России в апреле

Ресурс « Яндекс Путешествия» проанализировали данные по поиску и бронированию отелей, апартаментов и других объектов размещения, чтобы раскрыть россиянам самые выгодные направления для поездок в апреле 2025 года.

Согласно данным сервиса, по сравнению с 2024 годом спрос на путешествия в апреле по России вырос на 14%. Рейтинг федеральных округов по выгодным условиям бронирования жилья на апрель выглядит так:

Дальневосточный федеральный округ — средняя цена за ночь составляет 5 800 ₽.

Уральский федеральный округ — 6 200 ₽.

Северо-Кавказский федеральный округ — 6 600 ₽.

Северо-Западный федеральный округ — 6 800 ₽.

Приволжский федеральный округ — 6 900 ₽.

Сибирский федеральный округ — 7 400 ₽.

Южный федеральный округ — 7 700 ₽.

Центральный федеральный округ — 8 000 ₽.

Самым выгодным регионом для отдыха в указанный период у туристов стала Саратовская область. Здесь средняя цена за ночь в отелях — 4 200 ₽. Путешествие сюда начинают планировать в среднем за 68 дней, а останавливаются на 3 дня.

Выгодными направлениями для отдыха в апреле стали и другие субъекты, полный топ-10 представлен ниже:

Саратовская область. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 200 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 68 дней.

Кировская область. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 400 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 60 дней.

Ульяновская область. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 400 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 57 дней.

Ханты-Мансийский автономный округ. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 500 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 70 дней.

Вологодская область. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 600 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 60 дней.

Республика Марий Эл. Средняя стоимость проживания за ночь — 4 700 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 67 дней.

Красноярский край. Средняя стоимость проживания за ночь — 5 000 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 60 дней.

Удмуртская Республика. Средняя стоимость проживания за ночь — 5 300 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 64 дня.

Иркутская область. Средняя стоимость проживания за ночь — 5 300 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 63 дня.

Республика Дагестан. Средняя стоимость проживания за ночь — 5 500 ₽. В среднем, планировать путешествие туда начинают за 80 дней.

«Яндекс Путешествия» также узнали, в какие города бюджетнее всего отправиться в поездку в апреле-2025: Минеральные воды (средняя стоимость за ночь — 3 900 ₽), Киров (4 400 ₽), Ульяновск (4 400 ₽), Вологда (4 550 ₽) и Иркутск (4 600 ₽). В среднем горизонт бронирования путешествия в эти локации — 62 дня, а длительность поездки — 2 дня.

Самыми выгодными для бронирования в указанный период категориями туристических объектов стали хостелы – средняя стоимость ночи составила 2 000 ₽, останавливаются в них в среднем на три дня.

Также в рейтинг попали: жилье посуточно — 4 700 ₽, гостевые дома — 4 900 ₽, гостиницы — 7 500 ₽, турбазы — 7 550 ₽, санатории — 8 900 ₽.

/TOURBUS.RU

Фото г. Владимира предоставлено Федеральным туристическим фотобанком