Эксперты: Перспективы летнего сезона в Анапе остаются неясными

Будущий летний сезон в России стал главной темой обсуждения прошедшего вчера VII конгресса турагентов

Перспективы сезона в Краснодарском крае, Абхазии, и Крыму обсуждались вчера в рамках VII конгресса турагентов, организованного Российским союзом туриндустрии в Москве, - сообщает пресс-служба РСТ.

Так, по словам генерального директора туроператора «Мультитур» Юлии Высокановой, падение объемов продаж по Анапе сейчас составляет не менее 60-70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это чувствительно для большинства туроператоров по внутреннему туризму, так как на Анапу приходится солидная доля продаж.

«Тем не менее, нельзя сказать, что бронирований нет вообще. Они идут, востребованы, прежде всего, санатории, а также отели с развитой инфраструктурой, бассейнами, спа-комплексами, системой all inclusive, то есть такие, где достаточно возможностей для отдыха помимо пляжа и моря. При этом в гостиницах нашей сети «Атлетика» мы предложили скидки 40% и продажи заметно активизировались.

Пытаемся общаться по поводу скидок с другими средствами размещения на курорте, но процесс идет туго, большинство не готовы пока ничего менять», – сказала эксперт.

С коллегой согласна коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах.

«Есть отдельные отели в Анапе, которые чутко реагируют на ситуацию и работают с ценами и спецпредложениями, но в целом гостиничный рынок курорта демонстрирует довольно пассивную позицию, все ожидают, рассчитывая на положительное решение Роспотребнадзора.

Говорят, что даже если они сейчас снизят цены, очереди из туристов не выстроятся. В любом случае, многие отели планируют предпринимать какие-то действия уже после официального заявления ведомства», – заметила она.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что до майских праздников ждать каких-либо серьезных подвижек с бронированием Анапы вряд ли стоит.

«Думаю, пока не появятся в прессе и сетях фотографии спокойно отдыхающих там людей, ждать всплеска спроса не стоит. Даже если к тому времени будет, например, заявление Роспотребнадзора о том, что там все благополучно.

Недоверие к официальным заявлениям такого рода довольно стойкое. Ситуация очень напоминает историю с крупной аварией на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, также имевшую серьезные экологические последствия. Тогда, в 2010 году, в океан попало свыше 5 млн баррелей нефти, а нефтяное пятно покрыло 5% площади залива.

Шла длительная очистка воды, побережья, но народ поверил, что все благополучно, только когда президент Обама лично искупался в заливе», – сказал он.

Эксперт считает, что туристы, привыкшие отдыхать в Анапе, по-прежнему выжидают.

«Мы не видим большого перетока на соседние краснодарские курорты. Они точно не выступают заменой Анапе. Например, объемы продаж Геленджика у нас на 10% ниже, чем год назад, Сочи – на 5%, подрастает только Ейское побережье», – сказал эксперт.

Оксана Булах полагает, что, хотя массовой переориентации «анапских» туристов на соседние курорты нет, перераспределение спроса вполне ощутимо.

«Есть туристы, что выжидают, но есть и те, кто сразу, еще в январе, аннулировал свои брони Анапы. Часть из них, 20-30%, по нашим оценкам, отправится в другие регионы, в частности, Крым. Например, в январе, когда начались массовые аннуляции анапских броней, спрос на Крым вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Мы видим также прирост бронирований на многих других направлениях, не обязательно пляжных. Очевиден, например, тренд на «прохладное лето», отсюда рост интереса к горному отдыху, к Архызу, Красной Поляне, Уралу.

До 15% анапского потока могут забрать выездные направления – Турция и особенно Египет, который предлагает летом хорошие цены. За Уралом хороший спрос на Таиланд, Вьетнам», – пояснила она.

В целом, как полагают туроператоры, рынок сейчас ждет снижения цен по Анапе. Многие туристы аннулировали свои бронирования, уверенные, что в мае Анапа все равно начнет снижать цены.

В целом этот сезон, как полагает г-н Ромашкин, будет более проблемным, чем предыдущий, в плане баланса внутреннего и выездного отдыха в связи с продолжающимся ростом цен внутри страны и снижением стоимости зарубежного отдыха на фоне укрепления рубля.

/TOURBUS.RU