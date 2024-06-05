Курс турецкой лиры в последние дни резко снизился, что очень выгодно нашим туристам

В среду, 19 марта, курс турецкой лиры к доллару США резко упал более чем на 10%, достигнув исторического минимума. Это произошло на фоне массовых выступлений оппозиции в Стамбуле и других крупных городах страны.

В совокупности с укреплением рубля, делать покупки в Турции россиянам стало в моменте на 20% выгоднее, чем годом ранее. Но это ненадолго, цены вырастут быстро, сообщает АТОР.

Курс доллара к турецкой лире составил 40,55 лиры за доллар утром 19 марта, тогда как накануне за один доллар можно было приобрести 36,68 лиры. Серьезные потрясения произошли на фондовой бирже Турции: индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,9% в начале торгов, торги приостановили.

Вместе с тем, курс доллара США к рублю за год снизился на 9,37 руб. или на 10,16%.

За год курс лиры к доллару снизился на 13%. А к рублю – примерно на 21%.

По официальному курсу Центробанка на 20 марта лира стоит 2,26 руб., и это самое низкое значение за год. В марте 2024 года он составлял около 2,85 руб. за 1 лиру.

Максимальное значение было зафиксировано 29 ноября 2024 года, когда лира стоила 3,16 руб. Но начиная с декабря 2024 года курс начал постепенно снижаться, и к марту 2025 года турецкая валюта значительно подешевела относительно российской.

Например, если турецкое мыло в сувенирных магазинах стоило и стоит около 100 лир, то год назад в рублях за него пришлось бы заплатить 286 руб., а сегодня – 226 руб., на 60 руб. меньше. А на ужине стоимостью около 2 тыс. лир сейчас можно сэкономить около 1,2 тыс. руб.

Даже несмотря на инфляционные процессы в стране, упомянутые товары и услуги в стране как год назад, так и сейчас можно найти по этой цене.

Тем не менее, уверены эксперты туротрасли, как это бывало и ранее, скоро инфляция и рост закупочных цен заставят турецких рестораторов и ритейл подтянуть цифры на ценниках к новому курсу.

Около трети россиян в Турции вне отелей тратят за время отдыха более 500 долларов США. Год назад это были 16,13 тыс. лир или 46 тыс. руб. Сегодня по официальному курсу это 20,27 тыс. лир или 41,4 тыс. руб.

Но это теория. На практике лиры в России можно купить в банке по курсу от 2,6 руб. за лиру в Петербурге и от 2,7 руб. за лиру в Москве. А средняя цена находится в диапазоне 2,9–3 руб. за лиру. То есть искомые 20 тыс. лир обойдутся в реальности в 55–65 тыс. руб. в зависимости от банка.

Если же покупать доллары в России и менять их в Турции на лиры, то в Ziraat банке в Турции за 500 долларов на данный момент можно получить 18,1 тыс. лир, на покупку 500 долларов в Москве или Петербурге придется потратить около 45 тыс. руб. Получаем курс – 2,48.

В онлайн-сервисах пополнения карт Troy для пользователей из России (через СБП), лиры сейчас можно купить по 2,27 руб. за лиру – практически по курсу ЦБ (2,26).

То есть даже с учетом комиссии приложения (вместе с ней курс будет 2,3), это, пожалуй, остается самым выгодным способом приобрести турецкую валюту – на 12–17% выгоднее, чем покупать лиры в банке, и на 7% выгоднее, чем при покупке долларов в России и последующем обмене на лиры в Турции, - отмечают эксперты АТОР.

Как мы сообщали вчера, власти Турции рассчитывают на рост турпотока из России до 7 млн в 2025 году, это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года. Об этом сообщил журналистам посол Турции в РФ Танжу Бильги

Дипломат добавил, что сейчас уровень бронирований турецких отелей на лето со стороны российских туристов заметно превышает показатели того же периода прошлого года.

/TOURBUS.RU