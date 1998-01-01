Туристический форум MITT 2025 завершил работу

В последний день работы выставки специалисты обсуждали устойчивое развитие туризма, секреты успеха экскурсионного бизнеса и тренды развития апарт-отелей

Вчера в Москве завершила свою работу Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2025 — одно из главных отраслевых событий этого года.

Более тысячи участников из 36 стран мира продемонстрировали актуальные предложения для разных видов отдыха. Международную экспозицию представили, в том числе, страны СНГ и Ближнего Востока, Индия, Непал, Китай, Венгрия, Куба, Кения, Мадагаскар и другие. Среди экспонентов выставки 30 компаний приняли участие в MITT впервые.

Финальный день выставки сопровождала насыщенная деловая программа на нескольких контент-площадках.

Важной частью деловой программы третьего дня MITT 2025 стал семинар «Устойчивое развитие туризма: национальный и международный опыт». На мероприятии спикеры обсудили лучшие практики устойчивого развития туризма регионов РФ и предприятий туриндустрии, представили образовательные программы и методические рекомендации по реализации механизмов устойчивого развития.

Юлия Максутова, заместитель генерального директора, Центр стратегических разработок, осветила основные направления устойчивого туризма:

В числе тенденций сегодня: популярность устойчивого и экотуризма, интерес к цифровому детоксу,

интерес к «ретритам тишины».

Как сообщила эксперт, 75% туристов в мире желают ориентироваться на принципы устойчивости; 2,75 трлн долларов составил глобальный рынок экотуризма в 2024 году; 12-14% - ежегодный рост глобального рынка экотуризма. В ТОП регионов, фиксирующих свое внимание на устойчивом туризме, входят:

Юлия Максутова добавила, что в России сегодня 305 объектов федерального значения, 12 объектов – в списке ЮНЕСКО. Согласно представленной статистике, 18 млн человек в России посетили национальные парки и заповедники в прошлом году (+8% к 2023 году).

Эксперт представила опрос иностранных туристов: более 72% путешественников из Индии, Китая, КСА, ОАЭ, Омана считают, что в РФ множество уникальных природных мест для посещения, а более путешественников 80% интересуются экотуризмом.

Препятствия развития устойчивого туризма:

дефицит инфраструктуры

труднодоступность достопримечательностей

высокие издержки на транспорт

отсутствие законодательно закрепленного определения устойчивого туризма

В качестве рекомендаций по внедрению практик устойчивого туризма в России были выделены:

закрепление концепции устойчивого туризма в законодательстве и создание нормативно- правовой базы;

разработка региональных стратегий развития;

интеграция принципов устойчивого развития в социально-экономические стратегии регионов;

cоздание специализированного ведомства;

формирование турпродуктов с учетом «зеленой повестки» и на основе запросов зарубежной аудитории.

Экспертная сессия «Секреты успеха в экскурсионном деле. От фриланса к бизнесу»

состоялась в конференц-зале «Фигурин». Спикеры обсудили, как масштабировать свою деятельность, создавать устойчивый турпродукт и эффективно управлять им – будь то городские экскурсии, активные туры или многодневные экспедиции.

Точки роста для представителей отрасли, по мнению спикеров:

В 150 городах России нет групповых экскурсий

Развитие форматов: экотуризм, фотопрогулки, экскурсии для детей, промышленный туризм, активности-перезагрузки, водные прогулки

Расширение команды гидов

Разработка новых предложений

С чего стоит начать, согласно выступлениям спикеров:

Анализ витрины

Поиск ниш, где можно что-то создать

Лучшая цена на рынке

Оформление профиля

Описание экскурсии

Запоминающиеся моменты

Рассказ о себе

Также эксперты отметили: важно смотреть на нишу глазами путешественника, оперативно отвечать на заказы, следить за статистикой, вести календарь, работать с отзывами, а также назначать гибкую цену в зависимости от спроса.

Дискуссионную сессию «Апарт-отели: изменения, тренды, сложности и ожидания» провела Тамара Черных, к.э.н., генеральный директор UPRO GROUP.

Ключевыми вопросами обсуждения стали законодательные изменения, определение финансово-юридической структуры проекта, создание высокорентабельного проекта, ожидания множественных собственников и формат курортных апартаментов.

В конце работы выставки команда MITT поблагодарила гостей, участников и партнёров выставки за вклад в организацию и проведение центрального события отрасли туризма и гостеприимства и договорилась

о встрече 12-14 марта 2026 года

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба MITT