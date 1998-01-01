«Островок»: Среди зарубежных горнолыжных направлений у россиян лидируют Грузия, Армения и Турция

В сервисе бронирования отелей и апартаментов «Островок» назвали наиболее популярные зарубежные горные курорты в сезоне 2024/2025 у самостоятельных туристов, среднюю стоимость размещения в сутки и ее изменения к прошлому году.

Гудаури (Грузия) – 11 000 рублей, +8% год к году;

Цахкадзор (Армения) – 9 400 рублей, -9%;

Кайсери – Эрджиес (Турция) – 8 600 рублей, -22%;

Каракол (Киргизия) – 6 050 рублей, +5%;

Шымбулак (Казахстан). Размещение часто бронируют в Алма-Ате, средняя стоимость ночи составляет 6 600 рублей, -13%.

«По европейским горнолыжным направлениям, в том числе альпийским, мы отмечаем единичные бронирования.

Аналогичные цифры были и в прошлом году. В Европе туристы выбирают Банско (Болгария), Куршевель (Франция), Санкт-Мориц и Церматт (Швейцария)», – рассказала пресс-секретарь «Островка» Анита Гусич.

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, по данным туроператора Fun&Sun, за рубежом в топе продаж – горнолыжные курорты Грузии, Армении и Азербайджана, но массовым поток туда назвать нельзя, едут индивидуалы.

«В Азербайджане на первом месте Шахдаг, туры туда обычно начинают бронировать еще в конце лета. Курорт был особенно популярен в сезоне 2023-2024. В этом году средний чек снизился на 9% к показателям предыдущей зимы и составил 62 тыс. рублей за человека. Армения, наоборот, стала более популярной этой зимой, поднялась в рейтинге с 3 на 2 место. Здесь чаще всего запрашивают Цахкадзор, так как там есть трассы для лыжников с разным уровнем катания.

Некоторые туристы выбирают размещение на высокогорном бальнеологическом курорте Джермук, где можно совместить активный отдых с оздоровительными процедурами на горячих источниках.

Средний чек такой поездки равен 57 тыс. рублей за человека, что на 16% меньше, чем годом ранее. Грузия предлагает курорты с развитой инфраструктурой: самый известный и востребованный, также с трассами для разного уровня катания – Гудаури. Средний чек за поездку – 100 тыс. рублей», – пояснила руководитель по связям с общественностью туроператора Ольга Иванова.

Туроператор «Содис» специализируется на туристах с высоким средним чеком. У этой компании за рубежом наиболее популярен Куршевель во французских Альпах, рассказала начальник отдела продаж Ирина Мануильская.

«У нас на первых местах французские альпийские курорты Куршевель, Мерибель, Валь-д’Изер, но Куршевель среди них наиболее популярен. Если туристы хотят чуть подешевле, но с хорошим соотношением цены и качества, берут Австрию или Италию. На третье место вышел сербский Копаоник, где есть пятизвездочный отель.

Привлекает туристов и то, что в Сербию не нужна виза и есть прямой перелет, тогда как в любую альпийскую страну нужно оформлять визу и сложно добираться», – рассказала эксперт.

В компании PAC Group среди зарубежных курортов наиболее популярны европейские – в Италии, Франции, Австрии и Швейцарии. А рост спроса на французский Куршевель в этом году составил 20-30%, рассказала директор департамента продвижения компании Надежда Найдис.

«В этом году рост спроса на горнолыжные туры более 60%. В лидерах – Италия. По нашему опыту, горнолыжники часто возвратные туристы. Была пауза в спросе после 2022 года, когда было непонятно, как лететь, как делать визы, но сейчас ситуация выровнялась. Туристы привыкли летать с пересадками, оформить шенген стало проще, валюту спокойно можно купить в обменниках и т.д. И туристы с удовольствием возвращаются на любимые горнолыжные курорты.

Как мы считаем, срабатывает отложенный спрос. Плюс растет популярность поездок через туроператоров, с помощью которых проще оформить визу, забронировать отель, организовать трансферы», – рассказала она.

Средняя стоимость тура в Куршевель составляет 3-4 тыс. евро без перелета, на курорты Австрии или Италии – 1200-1500 евро, - сообщила также эксперт.

/TOURBUS.RU