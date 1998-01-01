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20 марта
МИД РФ просит туристов проявлять осторожность в Стамбуле
В Стамбуле и других городах Турции оппозиция массово протестует против задержания мэра города
МИД РФ рекомендовал гражданам РФ воздержаться от мест массового скопления людей в Стамбуле на фоне политических протестов.
Как напоминает «Интерфакс», в Стамбуле и других городах Турции со среды начались массовые демонстрации в знак протеста против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.
Как пишет сегодня "КоммерсантЪ", "В Стамбуле введен запрет на политические демонстрации до 23 марта. Несмотря на это, в среду днем между активистами и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Ночью протест переместился в жилые кварталы: жители города стучали кастрюлями и сковородками в своих квартирах.
В некоторых микрорайонах в знак протеста целые дома символически перемигивались между собой, включая и выключая свет. Такую акцию уже устраивали в 2019-м, когда Эрдоган отменил победу мэра Имамоглу на выборах.".
СМИ уже называют происходящее "кастрюльной революцией".
На фоне задержаний турецкая валюта падала до исторического минимума — 41 лира за доллар. Кроме того, арест спровоцировал массовую распродажу активов, рост доходности государственных облигаций и снижение местного биржевого индекса на 7%, - сообщает также издание.
Турция в 2024 году приняла 6,7 млн туристов из России, сообщили ранее в министерстве культуры и туризма республики.
При этом, как отмечали в Ассоциации туроператоров России, формально турпоток в Турцию в 2024 году лишь на 4,5% отставал от уровня допандемийного 2019 года, когда страна приняла немногим более 7 млн российских туристов.
При этом значительную часть нынешнего потока составляют транзитные туристы, которые летят через Стамбул в третьи страны.
Так, в прошлом году Стамбул принял около 2 млн россиян. Таким образом, доля Стамбула выросла с 10% в 2019 году до 29% в 2024 - как раз за счет транзитных туристов.
/TOURBUS.RU
Фото: jungewelt.de
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