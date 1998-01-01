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МИД РФ просит туристов проявлять осторожность в Стамбуле

В Стамбуле и других городах Турции оппозиция массово протестует против задержания мэра города

МИД РФ рекомендовал гражданам РФ воздержаться от мест массового скопления людей в Стамбуле на фоне политических протестов.

Как напоминает «Интерфакс», в Стамбуле и других городах Турции со среды начались массовые демонстрации в знак протеста против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу.



"В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении на странице "ВКонтакте" ведомства.

Как отметили в дипмиссии, в случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на "горячую линию" Генконсульства: +90 530 941 03 68.



Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пока реакции туристов на заявление консульства нет.

"Отмен бронирований туров и снижения количества заявок на отдых в Турцию туроператоры-члены АТОР не фиксируют. На сегодняшний день тревожных сигналов от туристов туроператоры не получали", - рассказали в АТОР.

Как пишет сегодня "КоммерсантЪ", "В Стамбуле введен запрет на политические демонстрации до 23 марта. Несмотря на это, в среду днем между активистами и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применяла дубинки и слезоточивый газ. Ночью протест переместился в жилые кварталы: жители города стучали кастрюлями и сковородками в своих квартирах.

В некоторых микрорайонах в знак протеста целые дома символически перемигивались между собой, включая и выключая свет. Такую акцию уже устраивали в 2019-м, когда Эрдоган отменил победу мэра Имамоглу на выборах.".

СМИ уже называют происходящее "кастрюльной революцией".

На фоне задержаний турецкая валюта падала до исторического минимума — 41 лира за доллар. Кроме того, арест спровоцировал массовую распродажу активов, рост доходности государственных облигаций и снижение местного биржевого индекса на 7%, - сообщает также издание.

Турция в 2024 году приняла 6,7 млн туристов из России, сообщили ранее в министерстве культуры и туризма республики.

При этом, как отмечали в Ассоциации туроператоров России, формально турпоток в Турцию в 2024 году лишь на 4,5% отставал от уровня допандемийного 2019 года, когда страна приняла немногим более 7 млн российских туристов.

При этом значительную часть нынешнего потока составляют транзитные туристы, которые летят через Стамбул в третьи страны.

Так, в прошлом году Стамбул принял около 2 млн россиян. Таким образом, доля Стамбула выросла с 10% в 2019 году до 29% в 2024 - как раз за счет транзитных туристов.

/TOURBUS.RU

Фото: jungewelt.de