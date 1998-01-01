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20 марта
Танжу Бильгич: «Мы рассчитывем принять в этом году семь млн российских туристов»
Посол Турции в РФ встретился с журналистами в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентствами
Власти Турции рассчитывают на рост турпотока из России до 7 млн в 2025 году, это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года, сообщил сегодня журналистам посол Турции в РФ Танжу Бильгич, которого цитирует «Интерфакс».
"В прошлом году Турцию посетило 6,7 млн российских туристов. В этом году мы рассчитываем на рост турпотока до 7 млн.
Это соответствует уровню 2019 года, когда был поставлен рекорд по российскому турпотоку", - рассказал он на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Anex.
И учитывая наше географическое расположение и хорошие отношения между странами мы очень рассчитываем на рост числа российских туристов", - подчеркнул посол.
Власти Турции хотели бы привлечь российский туристов в регионы страны, которые пока остаются малоизвестными, среди них – Мерсин, куда уже выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", сообщил также г-н Танжу Билгич
"Мы пытаемся продвигать на зарубежные рынки несколько новых регионов Турции сейчас. Один из них – Мерсин, где, как вы, наверное, знаете Росатом стоит атомную электростанцию "Аккую". Там очень длинные песчаные пляжи на побережье Средиземного моря. Их даже больше, чем в Анталье.
Не так много пятизвездочных отелей, но их уже начали строить турецкие инвесторы. Поэтому мы считаем, что через пару лет Мерсин станет популярным курортом, который по всем параметром будет подходить для российских туристов", - сказал он журналистам на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентами, организованной туроператором Anex.
Отвечая на вопрос журналистов, посол также отетил, что тема возможной отмены формата "все включено" в турецких отелях обсуждается турецкими СМИ на протяжении 20 лет, но на самом деле этой системе ничего не угрожа
"В Турции есть много разных отелей. Некоторые предлагают систему all inclusive, некоторые – другие типа питания. Туристы могут выбрать тот вариант, который им нравится. Если они хотят отдыхать в отеле all inclusive, они могут выбрать такой отель. По нашей информации, никаких изменений по этой концепции в отелях не планируется", - заверил дипломат.
/TOURBUS.RU
Фото: arti49.com
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