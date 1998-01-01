Новости Танжу Бильгич: «Мы рассчитывем принять в этом году семь млн российских туристов» Посол Турции в РФ встретился с журналистами в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентствами

Власти Турции рассчитывают на рост турпотока из России до 7 млн в 2025 году, это будет означать полное восстановление рынка до уровня допандемийного 2019 года, сообщил сегодня журналистам посол Турции в РФ Танжу Бильгич, которого цитирует «Интерфакс». "В прошлом году Турцию посетило 6,7 млн российских туристов. В этом году мы рассчитываем на рост турпотока до 7 млн. Это соответствует уровню 2019 года, когда был поставлен рекорд по российскому турпотоку", - рассказал он на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентствами, организованной туроператором Anex.



Он добавил, что сейчас уровень бронирований турецких отелей на лето со стороны российских туристов заметно превышает показатели того же периода прошлого года.

"Раннее бронирование идет очень хорошо. Это позволяет нам делать позитивные прогнозы на итоги 2025 года", - подчеркнул дипломат.



Он напомнил, что в Турции очень много различных возможностей для туризма, и не только пляжного.

"Например, растет популярность гастрономического, оздоровительного туризма, развиваются новые курорты на Черноморском побережье. В прошлом году были запущены круизы из Сочи к черноморским портам Турции. Поэтому мы сосредоточены на том, чтобы продвигать различные виды отдыха. И учитывая наше географическое расположение и хорошие отношения между странами мы очень рассчитываем на рост числа российских туристов", - подчеркнул посол. Власти Турции хотели бы привлечь российский туристов в регионы страны, которые пока остаются малоизвестными, среди них – Мерсин, куда уже выполняются прямые рейсы "Аэрофлота", сообщил также г-н Танжу Билгич "Мы пытаемся продвигать на зарубежные рынки несколько новых регионов Турции сейчас. Один из них – Мерсин, где, как вы, наверное, знаете Росатом стоит атомную электростанцию "Аккую". Там очень длинные песчаные пляжи на побережье Средиземного моря. Их даже больше, чем в Анталье. Не так много пятизвездочных отелей, но их уже начали строить турецкие инвесторы. Поэтому мы считаем, что через пару лет Мерсин станет популярным курортом, который по всем параметром будет подходить для российских туристов", - сказал он журналистам на пресс-конференции в рамках рабочей встречи турецких отельеров с российскими турагентами, организованной туроператором Anex.



По словам посла, добраться в Мерсин для россиян стало проще, так как недавно был открыт новый аэропорт между Аданой и Мерсином, и туда выполняются прямые рейсы "Аэрофлота".

"Помимо Мерсина мы хотели бы также видеть больше российских туристов на Черноморском побережье Турции, откуда я сам родом. Помимо того, что там есть море и солнце, он очень зеленый, там интересная кухня. Этот регион очень любят туристы из стран Ближнего Востока, и мы надеемся, что российские туристы тоже больше узнают о нем", - сказал дипломат.



Отвечая на вопрос журналистов, посол также отетил, что тема возможной отмены формата "все включено" в турецких отелях обсуждается турецкими СМИ на протяжении 20 лет, но на самом деле этой системе ничего не угрожа "В Турции есть много разных отелей. Некоторые предлагают систему all inclusive, некоторые – другие типа питания. Туристы могут выбрать тот вариант, который им нравится. Если они хотят отдыхать в отеле all inclusive, они могут выбрать такой отель. По нашей информации, никаких изменений по этой концепции в отелях не планируется", - заверил дипломат. /TOURBUS.RU Фото: arti49.com

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