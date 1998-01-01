Новости Деловая часть второго дня MITT продолжила быть насыщенной Тренды оздоровительного туризма, развитие инфраструктуры малых городов, связь автотуризма и экотуризма стали основными темами второго дня деловой программы выставки MITT 2025

Как сообщили нам в пресс-службе форума, второй день выставки MITT 2025 запомнился участникам и гостям насыщенными мероприятиями деловой программы и презентациями стран и регионов на стендах. Так, вчера в рамках деловой части выставки большой интерес вызвала панельная дискуссия «Оздоровительный туризм для самого эффективного отдыха. Тренды отраслевого предложения и прогнозы роста 2025» Модератором дискуссии выступил Михаил Данилов, медицинский директор, Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. В рамках своего доклада эксперт представил отраслевую динамику и объяснил причины прироста на 6,4% в 2024 году по числу гостей и на 1,9% по числу ночевок. В числе причин: Переориентация на внутренний туризм вместо выездного Предпочтение санаториям в родном регионе Господдержка: продвижение внутреннего туризма Рост запроса на отдых с заботой о здоровье Совершенствование качества услуг здравниц и реновация отдельных санаториев Развитие новых форм оздоровительного продукта и расширение аудитории Рост запроса на антистресс-отдых Как сообщил спикер, общий объем рынка оздоровительного туризма в РФ составил 7,67 миллионов гостей в год. Далее Михаил Данилов привел отраслевые тенденции и потребительские тренды, опираясь на данные опроса членов АОТ: Сохранение запроса на традиционные формы санаторно-курортного лечения Повышение требований к качеству и эффективности медицинской деятельности Рост запроса на качественную диагностику Рост запроса на персонализированные программы Расширение возрастного диапазона аудитории Увеличение доли «семейных гостей» (с детьми) Сокращение продолжительности пребывания, рост спроса на короткие путевки Рост доли путевок выходного дня. Отдельно эксперт рассказал о демографических факторах, следствиях старения населения: Повышение среднего возраста трудоспособных (потенциальных сотрудников) Рост доли работающих, экономически активных лиц в возрасте 45–59 лет и, возможно, пожилого возраста Рост числа потенциальных гостей санатория. Сессия "Коммерсантъ"-конференции на MITT «Точки роста развития туристической инфраструктуры малых городов», включала, в частности, интересное выступление Натальи Плетниковой, руководителя центра транспортных решений ГК «Современные транспортные технологии». По мнению эксперта, цель малого города, желающего развить свою туристическую привлекательность, это увеличение турпотока и повышение среднего чека региона. Далее спикер рассказала о трех категориях автотуристов и их характеристиках: Большие тургруппы: нуждаются в сувенирах и питании, мало свободного времени, нуждаются в организации досуга. Средние: больше свободного времени, нуждаются в питании, не нуждаются в организации досуга. Семейные: нуждаются в проживании, питании, сувенирах, организации досуга, много свободного времени. Статистика эксперта: 75% рассматривает автомобиль в качестве приоритетного транспорта для путешествий 30% «не-сторонников» автотуризма, причина – отсутствие личного авто 77% готовы к мультимодельным путешествиям, рассматривают путешествие не только на личном транспорте 93% готовы получить новый опыт путешествий на автодомах. Туристическая инфраструктура, как подчеркнула Наталья Плетникова, должна быть выстроена под отдельное событие и на каждый день, включать в себя: удобный транспорт место для питания, в том числе для питания детей сувенирную продукцию основную причину посещения понятную программу сопровождения уверенность в безопасности единое управление мероприятием Экспертную сессия «Автотуризм и экотуризм: синергия для сохранения природы» провела Наталья Костенко, депутат Государственной Думы, заместитель руководителя комитета Госдумы по туризму. Спикер отметила, что существуют общие правила посещения нацпарков, однако в каждом наблюдается своя ситуация – в одних есть стоянки, тропы, нужные вывески, в других нет таких важных элементов и туристам неясно, в какой момент пересекается территория нацпарка. Вторая проблема – площадки для автотуристов используются дальнобойщиками, что по итогу влияет на комфорт путешественников. Третья проблема, которую выделила эксперт, это низкое обслуживание автотуристов на заправочных станциях. Кроме этого, отсутствуют точки утилизации отходов – проблема сохранения экологичной среды. Напоминаем, что cегодня международная выставка MITT 2025 завершает свою работу. /TOURBUS.RU Медиахолдинг «Турбизнес» принимает активное участие в главной весенней туристической выставке страны. Сегодня вы еще можете успеть встретиться и повести деловые переговоры с предствителями нашего медиахолдинга, а также получить свежие номера журнала «Турбизнес» на нашем стенде: «Крокус Экспо» Павильон 1 Зал 4 Стенд А-4093 Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: пресс-служба MITT



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка