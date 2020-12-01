Ethiopian Airlines будет с июля летать в Москву пять раз в неделю

Авиакомпания также рассчитывает к декабрю начать летать из Аддис-Абебы в столицу России ежедневно

Авиакомпания Ethiopian Airlines намерена увеличить число рейсов между Москвой и столицей Эфиопии Аддис-Абебой до пяти в неделю уже в июле, сообщил вчера в интервью РИА «Новости» менеджер перевозчика по России и СНГ Майкл Эндале.

«Сейчас у нас четыре рейса в неделю, но с июля будет пять, и мы надеемся к предстоящему декабрю достигнуть семи рейсов в неделю», - сообщил на полях международной выставки MITT.

При этом собеседник отметил, что пока Ethiopian Airlines не рассматривают запуск авиасообщения с другими городами России.

«Мы хотим сначала нарастить полеты в Москву, а затем будем думать о расширении на другие города», - объяснил Эндале.

Ранее старший менеджер по продажам и рекламе Ethiopian Airlines Елена Константинова сообщала, что, помимо африканских стран, через Аддис-Абебу россияне охотно летают в Бразилию, Аргентину и другие страны Латинской Америки, а также в Европу.

Как рассказала в с вою очередь президент «Килиманджаро» Марина Каткова, Аддис-Абеба на сегодня – крупнейший хаб, охватывающий практически все страны центральной Африки.

«Мы активно пользуемся их перевозкой, берем туроператорские тарифы. В некоторые страны долететь можно только этими рейсами, например, на Коморские острова, в Камерун, поэтому рейсы всегда загружены.

Да и сама Эфиопия интересное направление, мы делаем там две программы, которые пользуются спросом: на севере показываем христианские святыни, на юге – местные племена», – говорит г-жа Каткова.

В компании ITM Group Ethiopian Airlines используют в качестве одного из перевозчиков почти по всем африканским направлениям, включая пляжный отдых на Мадагаскаре, Сейшелах, Занзибаре, популярные программы по Кении и ЮАР, туры к водопаду Виктория. «Нас устраивает, что у авиакомпании современный флот – Airbus 350, удобные слоты, благодаря которым туристы не теряют дни отдыха, хорошее питание на борту, есть выбор мест в салоне. Также их отличают конкурентные цены на бизнес-класс по сравнению, например, с Qatar Airways и Emirates», – подчеркнула специалист по направлению Надежда Бондарева.

Власти Эфиопии планируют активнее развивать туризм и привлекать иностранных инвесторов в строительство объектов туристической инфраструктуры, для этого они предоставляют льготы, заявила, выступая на форуме БРИКС в прошлом году, министр туризма Эфиопии Насис Чали.



"Мы поддерживаем как частные инвестиции, так и прямые иностранные инвестиции на развитие туризма в Эфиопии. Мы внедрили различные налоговые льготы, налоговые каникулы за инвестиции и для наших национальных компаний, и для иностранных компаний.

Для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями развития туризма, мы стараемся использовать тот потенциал, который у нас есть. Речь идет о развитии инфраструктуры отелей и различных туристических объектов", - рассказала она на пленарной сессии первого туристического форума БРИКС в Москве.



Как отметила г-жа Чали, власти Эфиопии уже вдвое увеличили капиталовложения в туризм.

Еще одно важное направление, которое развивает Эфиопия, - электронные визы и визы по прибытию для граждан из более 190 стран.

/TOURBUS.RU



