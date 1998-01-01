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19 марта
Горнолыжная Россия — от Красной Поляны и Домбая до Шерегеша и Белокурихи
Эксперты назвали самые популярные курорты завершающегося горнолыжного сезона
На российских горнолыжных курортах постепенно завершается зимний сезон 2024/2025. Эксперты Российского союза индустрии подвели его итоги и назвали самые востребованные места лыжников и сноубордистов в нашей стране.
Генеральный директор АНО «Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий», основатель премии «Горы России» Илья Виноградов называет горный кластер Сочи, включающий курорты Роза Хутор, Красная Поляна и «Газпром Поляна», самым популярным местом катания российских лыжников и сноубордистов.
«Сочи лидирует с большим отрывом, привлекая больше половины всех отдыхающих, а по некоторым оценкам 70% туристов выбирают именно это направление», - говорит эксперт.
На второе место Виноградов поставил курорты Кавказа - Архыз, Эльбрус и Домбай. На третьем – Шерегеш в Кемеровской области.
«Шерегеш остается в топе. По разным оценкам, в этом году его популярность выросла примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. Курорт привлекает и склонами, и красивой природой, богатым событийным календарем», - отметил г-н Виноградов.
В Алтайских горах лидируют курорты Манжерок и Белокуриха, в Уральских – Абзаково и Банное.
«Курорты Абзаково и Банное в Уральских горах продолжают пользоваться стабильным спросом у туристов. Повысился также интерес к курорту Губаха в Пермском крае, где отметили рост количества гостей в новогодние каникулы на 30% по сравнению с прошлым годом», - добавил эксперт.
Еще один популярный курорт – Большой Вудъявр в Мурманской области. Он привлекает не только качественными трассами, длинным сезоном катания, но и удобной логистикой и природными явлениями вроде Полярного сияния. Здесь количество гостей в зимнем сезоне выросло на 15%.
Руководитель по связям с общественностью туроператора Fun&Sun Ольга Иванова назвала наиболее популярным направлением у организованных горнолыжников курорты поселка Красная Поляна со средним чеком за пакет с перелетом 74 тыс. рублей на человека (+15% год к году).
На втором месте – Шерегеш, где средний чек составил 75 тыс. руб. (+15%). Курорты Северного Кавказа на третьем месте: средний чек по Домбаю составил 22 тыс. рублей за 4 ночи, по Архызу – 13 тыс. за 3 ночи, оба варианта без перелета.
Директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова также поставила на первое место по популярности курорты Кавказа.
«В кавказском регионе лидирует Роза Хутор с большим количеством дорогих отелей высокого уровня, элитных ресторанов, бассейнов, спа и т.д. На курорте больше 100 км трасс, хорошие условия для внетрассового катания и высокий уровень безопасности отдыхающих. Курорт Красная Поляна также предлагает широкий выбор объектов размещения и отличную инфраструктуру. Очень красивое место «Газпром Поляна»: широкие лесные трассы, отличная инфраструктура, насыщенный событийный календарь», - добавила г-жа Громова.
По ее словам, на втором месте – старейший горнолыжный курорт Кавказа Домбай, который больше подходит опытным лыжникам и сноубордистам. А вот Архыз, по ее словам, хорош для лыжников любого уровня подготовки. Среди безусловных достоинств курорта – мягкие климатические условия. А любителям активного спорта, ски-экстрима или хели-ски понравится Приэльбрусье.
В сибирском регионе приоритет – у горнолыжного курорта Шерегеш, который ценят за «пухляк», искристый снег, сравнительно невысокие горы.
«В Шерегеше нет больших или сетевых отелей 5*, сильно развитой инфраструктуры, как на Красной Поляне, но достаточное количество гостиниц 3-4* и гостевых домов. Сюда приезжают компаниями, родители с детьми, здесь есть всё и для начинающих, и для продвинутых лыжников, большие возможности для фрирайда. А сезон катания – один из самых продолжительных в России. В этом сезоне курорт был больше востребован у наших туристов, чем годом ранее», - сообщила она.
Далее по популярности идут горнолыжные курорты Алтайского края: Белокуриха и Манжерок. Первая более популярна, так как туда приезжают не только кататься, но и оздоравливаться. Манжерок – молодой, но очень амбициозный курорт, располагает новым пятизвездочным отелем с панорамными видами на горы.
Эти курорты были востребованы в основном у сибирских туристов, которые приезжают на 2-3 дня для активного отдыха.
Напомним, что, как мы сообщали ранее, в минувшую пятницу состоялся технический запуск состоялся в пятницу на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии, Сейчас для гостей Мамисонского ущелья работают 10 км разнообразных спусков и две канатные дороги.
Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и 5 подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 30 тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 тыс. туристов в год.
/TOURBUS.RU
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