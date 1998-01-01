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19 марта
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Red Sea Airlines начинает рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из "Внуково"/ “Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском/ В летнем расписании аэропорта Саратова — 14 направлений
Red Sea Airlines начинает рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из "Внуково"
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает с 18 марта рейсы с египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх в московский аэропорт "Внуково", сообщает пресс-служба "Внуково".
Регулярные рейсы по этим направлениям до конца марта будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам, на самолетах Boeing 737-800.
Ранее авиакомпания выполняла рейсы в "Шереметьево" и "Пулково" (Санкт-Петербург).
“Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском
“Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском. C 30 марта вводится дополнительный ежедневный рейс SU1836/1837, и авиакомпания будет выполнять до 5 полётов в сутки.
С 19 мая «Аэрофлот» добавит шестой ежедневный рейс SU1844/1845, а с 30 июня в расписании появится седьмой ежедневный рейс SU1846/1847.
Таким образом, в июле и августе Аэрофлот будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами России и Республики Беларусь, что на 17% больше, чем летом 2024 года.
По итогам 2024 года направление Москва — Минск вошло в топ-5 международных направлений «Аэрофлота» по количеству перевезённых пассажиров. За 2024 год на этой воздушной линии перевезено 454 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.
В летнем расписании аэропорта Саратова — 14 направлений
Регулярные рейсы из саратовского аэропорта "Гагарин" в летнем расписании 2025 года, которое начнет действовать 30 марта, запланированы по 14 направлениям, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний.
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