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Red Sea Airlines начинает рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из "Внуково"/ “Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском/ В летнем расписании аэропорта Саратова — 14 направлений

Red Sea Airlines начинает рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из "Внуково"

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines запускает с 18 марта рейсы с египетских курортов Хургада и Шарм-эль-Шейх в московский аэропорт "Внуково", сообщает пресс-служба "Внуково".

Регулярные рейсы по этим направлениям до конца марта будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам, на самолетах Boeing 737-800.

Ранее авиакомпания выполняла рейсы в "Шереметьево" и "Пулково" (Санкт-Петербург).

“Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском

“Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Минском. C 30 марта вводится дополнительный ежедневный рейс SU1836/1837, и авиакомпания будет выполнять до 5 полётов в сутки.

С 19 мая «Аэрофлот» добавит шестой ежедневный рейс SU1844/1845, а с 30 июня в расписании появится седьмой ежедневный рейс SU1846/1847.

Таким образом, в июле и августе Аэрофлот будет еженедельно выполнять до 49 рейсов между столицами России и Республики Беларусь, что на 17% больше, чем летом 2024 года.

По итогам 2024 года направление Москва — Минск вошло в топ-5 международных направлений «Аэрофлота» по количеству перевезённых пассажиров. За 2024 год на этой воздушной линии перевезено 454 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем годом ранее.

В летнем расписании аэропорта Саратова — 14 направлений

Регулярные рейсы из саратовского аэропорта "Гагарин" в летнем расписании 2025 года, которое начнет действовать 30 марта, запланированы по 14 направлениям, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Рейсы будут выполнять 11 авиакомпаний.

В сообщении говорится, что для полетов из Саратова будут доступны курорты Сочи и Минеральные Воды. Сохраняются также полеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Махачкалу, Новосибирск, Калининград, Казань, Сургут, Новый Уренгой.



В Москву заявлено к выполнению до 8 рейсов в день, полеты запланировали "Аэрофлот", "Россия" (в "Шереметьево") и "Победа" (во "Внуково" и в "Шереметьево"). Авиакомпания "Россия" с 1 апреля запускает дополнительный рейс, который из Саратова будет вылетать утром. Авиакомпания "Победа" летом увеличивает частоту полетов в Санкт-Петербург до двух раз в день.



Полетная программа в Турцию (в Анталью) стартует с 1 апреля - авиакомпания "ИрАэро" запускает регулярные рейсы по субботам. С 26 апреля авиакомпания Southwind открывает чартерные рейсы в Анталью с частотой два раза в неделю.

В летнем расписании аэропорта "Гагарин" продолжит выполнять рейсы в Ереван авиакомпания "Ширак Авиа".

/TOURBUS.RU