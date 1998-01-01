Новости На выставке MITT обсудили тренды лета-2025, динамику цен и трансформацию рынка Центральным событием первого дня выставки MITT 2025 стал Форум лидеров туристической отрасли

Центральным событием первого дня выставки MITT 2025 стал Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, - сообщили нам в пресс-службе выставки. В рамках Форума прошла тренд-сессия «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях». Модератором выступил Илья Уманский, президент РСТ, генеральный директор национального туроператора «Алеан». Во вступительном слове в числе трендов эксперт выделил: технологии, а именно ИИ, которые обеспечат системный прорыв в туризме в ближайшее время;

развитие сегмента альтернативных форм размещения, который растет феноменальными темпами. Сегмент менее зарегулирован по сравнению с гостиницами, и, скорее всего, будет обеспечивать большую доходность;

новый тренд - "путешествия за контентом". О туристических трендах сезона «лето-2025» в выездном туризме рассказал Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun. Он подчеркнул запрос на персонализацию: «Компаниям стоит задуматься, какую ценность они могут сегодня донести до клиента, как свои знания, технологии и сервис качественно монетизировать. На каждом этапе сегодня важно работать с качеством, ведь клиент становится более требовательным». Эксперт поделился трендами сезона «лето-2025», в их числе: Путешествия остаются базовой потребностью, более 80% организованных туристов в летнем сезоне выбирают пляжный отдых ТОП ключевых направлений стабилен Растет доля выездного турпотока из регионов в связи с повышением платежеспособности жителей регионов России На выездных направлениях туристы стараются путешествовать с туроператорами. Это решает вопрос с оплатой проживания в отелях, трансферов и перелета иностранными авиакомпаниями Сохраняется тренд, когда ближневосточные и азиатские направления остаются круглогодичными. К ТОП-5 направлениям по раннему бронированию на летний сезон, по данным компании, относятся: Турция (59%), Египет (17%), ОАЭ (10%), Россия (9%), Таиланд (5%). Ситуацию с трансформацией рынка туризма прокомментировал Дмитрий Арутюнов, член правления РСТ, генеральный директор туроператора «АРт-Тур». Он отдельно выделил растущую популярность Омана и Саудовской Аравии, подчеркнул спрос на экскурсионный Китай, Бутан, Непал как на «направления повышенного знания». «За путешествиями в эти регионы клиенты обращаются к турагенту как к эксперту, который непредвзято подскажет все нюансы проживания, маршрута и прочие аспекты поездки», - добавил Дмитрий Арутюнов. Тему изменения спроса и динамику цен во внутреннем туризме представила Оксана Булах, заместитель генерального директора, Национальный туроператор «Алеан»: «Есть предпосылки того, что туристический сезон в Анапе состоится, но со своими нюансами и особенностями». Первый фактор, который этому способствует, это емкость курорта, множество мест размещения. «Заместить такую емкость другим курортам побережья вряд ли удастся», - сообщила спикер. Второй фактор, по словам Оксаны Булах, это ориентир на размещение семей с детьми и особенности логистики – 70% туристов добираются в Анапу на своем авто. «Анапские участники рынка ждут решение Роспотребнадзора в марте и апреле. Сегодня бизнес в регионе активно готовится и делает все возможное, чтобы отдыхающие прибыли. В том числе, старается улучшить инфраструктуру на территории, расширяет команды аниматоров», - добавила спикер. /TOURBUS.RU Медиахолдинг «Турбизнес» принимает активное участие в главной весенней туристической выставке страны. Встретиться и повести деловые переговоры с предствителями нашего медиахолдинга, а также получить свежие номера журнала «Турбизнес» вы можете на нашем стенде: «Крокус Экспо» Павильон 1 Зал 4 Стенд А-4093 Получите билет по промокоду tbmitt25 Фото: пресс-служба MITT



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