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19 марта
На выставке MITT обсудили тренды лета-2025, динамику цен и трансформацию рынка

Центральным событием первого дня выставки MITT 2025 стал Форум лидеров туристической отрасли


 

Центральным событием первого дня выставки MITT 2025 стал Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, - сообщили нам в пресс-службе выставки. 

В рамках Форума прошла тренд-сессия «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях». 

Модератором выступил Илья Уманский, президент РСТ, генеральный директор национального туроператора «Алеан».

Во вступительном слове в числе трендов эксперт выделил:

  • технологии, а именно ИИ, которые обеспечат системный прорыв в туризме в ближайшее время;
  • развитие сегмента альтернативных форм размещения, который растет феноменальными темпами. Сегмент менее зарегулирован по сравнению с гостиницами, и, скорее всего, будет обеспечивать большую доходность;
  • новый тренд - "путешествия за контентом".

О туристических трендах сезона «лето-2025» в выездном туризме рассказал Владимир Рубцов, генеральный директор Fun&Sun. Он подчеркнул запрос на персонализацию: «Компаниям стоит задуматься, какую ценность они могут сегодня донести до клиента, как свои знания, технологии и сервис качественно монетизировать. На каждом этапе сегодня важно работать с качеством, ведь клиент становится более требовательным».

 

Эксперт поделился трендами сезона «лето-2025», в их числе:

  1. Путешествия остаются базовой потребностью, более 80% организованных туристов в летнем сезоне выбирают пляжный отдых

  2. ТОП ключевых направлений стабилен

  3. Растет доля выездного турпотока из регионов в связи с повышением платежеспособности жителей регионов России

  4. На выездных направлениях туристы стараются путешествовать с туроператорами. Это решает вопрос с оплатой проживания в отелях, трансферов и перелета иностранными авиакомпаниями

  5. Сохраняется тренд, когда ближневосточные и азиатские направления остаются круглогодичными.

К ТОП-5 направлениям по раннему бронированию на летний сезон, по данным компании, относятся: Турция (59%), Египет (17%), ОАЭ (10%), Россия (9%), Таиланд (5%).

 

Ситуацию с трансформацией рынка туризма прокомментировал Дмитрий Арутюнов, член правления РСТ, генеральный директор туроператора «АРт-Тур». Он отдельно выделил растущую популярность Омана и Саудовской Аравии, подчеркнул спрос на экскурсионный Китай, Бутан, Непал как на «направления повышенного знания».

«За путешествиями в эти регионы клиенты обращаются к турагенту как к эксперту, который непредвзято подскажет все нюансы проживания, маршрута и прочие аспекты поездки», - добавил Дмитрий Арутюнов.

 

Тему изменения спроса и динамику цен во внутреннем туризме представила Оксана Булах, заместитель генерального директора, Национальный туроператор «Алеан»: «Есть предпосылки того, что туристический сезон в Анапе состоится, но со своими нюансами и особенностями».

Первый фактор, который этому способствует, это емкость курорта, множество мест размещения. «Заместить такую емкость другим курортам побережья вряд ли удастся», - сообщила спикер.

 

Второй фактор, по словам Оксаны Булах, это ориентир на размещение семей с детьми и особенности логистики – 70% туристов добираются в Анапу на своем авто.

«Анапские участники рынка ждут решение Роспотребнадзора в марте и апреле. Сегодня бизнес в регионе активно готовится и делает все возможное, чтобы отдыхающие прибыли.

В том числе, старается улучшить инфраструктуру на территории, расширяет команды аниматоров», - добавила спикер.

/TOURBUS.RU

  

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Фото: пресс-служба MITT

 



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