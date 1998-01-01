Новости

АТОР: Чартеры в Турцию полетят этим летом из 23 городов России

Около 90% рейсов традиционно запланировано в Анталью, остальные - в Бодрум, Даламан и Измир

По последним данным, опубликованным сегодня АТОР, в летнем сезоне 2025 года туроператоры будут возить туристов в Турцию на чартерах из 23 городов РФ. Около 90% рейсов традиционно запланировано в Анталью, около 10% забирают Бодрум и Даламан.

В летнем сезоне 2025 года туроператоры формируют пакетные туры в Турцию как на чартерных и блочных полетных программах, так и формируют турпакеты с регулярными рейсами с билетами из систем GDS (т.н. GDS-туры) с вылетами из разных городов России.

География вылетов чартерных рейсов в Турцию в 2025 году – 23 города России. Чартерные и блочные программы в Турцию есть у туроператоров:

Anex,

Pegas Touristik,

Coral Travel,

Fun&Sun,

«Интурист».

Чартерные рейсы в Турцию в интересах российских туроператоров будут выполнять 7 авиакомпаний, из них 4 турецкие и 3 российские:

Southwind (Турция),

Turkish Airlines (Турция),

Pegasus Airlines (Турция),

Corendon Airlines (Турция),

AZUR air (Россия),

Red Wings (Россия),

«Уральские авиалинии» (Россия).

Больше всего рейсов традиционно запланировано из Москвы. Весомые объемы также у Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани.

Турпакеты с регулярными рейсами (GDS) можно купить у разных туроператоров, в том числе у Space Travel, «Русского Экспресса», PAC Group, Ambotis Holidays. Недавно Турцию стал продавать и туроператор ITM group.

Также блоки мест на регулярных рейсах «Аэрофлота» в Турцию традиционно берет туроператор «Библио-Глобус».

Туры на чартерных рейсах в Даламан, Бодрум и Измир в летнем сезоне будут доступны туристам из Москвы, Екатеринбурга, Петербурга и Казани.

Чартеры в Измир (блоки мест) пока заявлены только у туроператора Coral Travel на Pegasus Airlines с вылетом из Москвы.

Старт программ – 2 мая. Сначала будет 2 рейса в неделю, а с 31 мая частота станет ежедневной. Завершение программы – 19 октября 2025 года

По информации АТОР, спрос на летнюю Турцию в этом году выше прошлогоднего. Уже в конце февраля туроператоры говорили о реализации порядка 20% всех запланированных туров в Турцию на май – сентябрь 2025 года, примерно на треть больше, чем год назад в аналогичный период.

/TOURBUS.RU