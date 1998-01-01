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19 марта
Эксперты: Эпидемии ротавируса на египетских курортах нет
Вчера ряд телеграм-каналов и СМИ распространил информацию о «десятках заболевших на курорте Макади россиян»
Вчера в популярном телеграм-канале Shot появились сообщения о вспышке ротавирусной инфекции среди российских туристов на египетском курорте Макади. Позднее эту инфолрмацию перепечатали, не проверяя, десятки сетевых изданий.
Как утверждал телеграм-кангал, «туристы начинают плохо себя чувствовать спустя 3-5 дней после начала счастливого отпуска. Вспышка заболеваний зафиксирована на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады.
После десятка заболевших туристов в один из отелей Макади прибыла медицинская делегация, в состав которой входили доктора. Отмечается, что после их приезда обслуживающий персонал сразу же стал работать в одноразовых перчатках».
Между тем, вице-президент РСТ Дмитрий Горин вчера сообщил в эфире телеканала 360, что туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов по поводу заболевания ротавирусной инфекцией в Египте.
По словам г-на Горина, «Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация, размещенная в СМИ, официально не подтверждена».
Эксперт отметил, что заболевшие в Макади путешественники имеют страховку с полным покрытием, включая ротавирусные инфекции.
«Общая статистика показывает, что объем обращений при международных поездках, включая Египет, составляет от 0,5% до 1% от всех выезжающих организованных туристов», — приводит его слова 360.ru.
Отвечая на запрос из генерального консульства РФ в Хургаде, там сообщили «По информации руководителя департамента здравоохранения провинции Красное море (в ранге замминистра) Исмаила Араби, предоставленной генконсульству, обращений по поводу ротавируса не поступало».
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