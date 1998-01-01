Эксперты: Эпидемии ротавируса на египетских курортах нет

Вчера ряд телеграм-каналов и СМИ распространил информацию о «десятках заболевших на курорте Макади россиян»

Вчера в популярном телеграм-канале Shot появились сообщения о вспышке ротавирусной инфекции среди российских туристов на египетском курорте Макади. Позднее эту инфолрмацию перепечатали, не проверяя, десятки сетевых изданий.





Как утверждал телеграм-кангал, «туристы начинают плохо себя чувствовать спустя 3-5 дней после начала счастливого отпуска. Вспышка заболеваний зафиксирована на курорте Макади, в 35 км к югу от Хургады.

Россиян госпитализируют, чтобы понять причины такого поведения организма, однако некоторым уже озвучили диагноз: ротавирусная инфекция. У детей тем временем появляются непонятные красные высыпания, а также шелушится кожа.

После десятка заболевших туристов в один из отелей Макади прибыла медицинская делегация, в состав которой входили доктора. Отмечается, что после их приезда обслуживающий персонал сразу же стал работать в одноразовых перчатках».





Между тем, вице-президент РСТ Дмитрий Горин вчера сообщил в эфире телеканала 360, что туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов по поводу заболевания ротавирусной инфекцией в Египте.

По словам г-на Горина, «Роспотребнадзор и органы здравоохранения Египта не обозначили статус эпидемии. Информация, размещенная в СМИ, официально не подтверждена».

Эксперт отметил, что заболевшие в Макади путешественники имеют страховку с полным покрытием, включая ротавирусные инфекции.

«Общая статистика показывает, что объем обращений при международных поездках, включая Египет, составляет от 0,5% до 1% от всех выезжающих организованных туристов», — приводит его слова 360.ru.



Аналогичную информацию сообщили и в компании "Евроинс Туристическое Страхование".

"По нашим данным, обстановка в Египет спокойная. Обращений с ротавирусом от туристов мы не получали", - сказала директор филиала компании Юлия Алчеева.

Отвечая на запрос из генерального консульства РФ в Хургаде, там сообщили «По информации руководителя департамента здравоохранения провинции Красное море (в ранге замминистра) Исмаила Араби, предоставленной генконсульству, обращений по поводу ротавируса не поступало».



Эксперты также напомнили, что в случае симптомов туристам следует незамедлительно обращаться в страховую компанию для получения медицинской помощи.

/TOURBUS.RU





