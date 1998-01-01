Владимир Рубцов: «Благодаря росту курса рубля динамика продаж туров увеличилась на 60%»

Гендиректор туроператора Fun&Sun рассказал о росте бронирования летнего отдыха и прогнозах на новый сезон

У туроператоров сохраняется повышенный спрос на туры за рубеж, связанный с укреплением рубля в начале февраля, динамика продаж туров опережает прошлогоднюю на 60%, сообщил журналистам в ходе вчерашней пресс-конференции генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, которого цитирует «Интерфакс».

"Из-за изменения курса рубля с начала декабря и до конца января пошел резкий спад. А с десятых чисел февраля был прямо всплеск продаж, я думаю, что у всей отрасли это наблюдалось, когда туристы шли бронироваться и оплачивать 100% стоимости туров, особенно по Турции и Египту. И сейчас эта динамика сохраняется, потому что курс рубля достаточно интересный, чтобы бронировать туры на лето", - добавил он.

Г-н Рубцов добавил, что курс ЦБ сейчас составляет 85-86 рублей за доллар, а туроператорский - 91−92 рубля.



"На сегодняшний день мы уже реализовали 17% летнего объема по всем странам. В прошлом году на эту дату было реализовано порядка 10-12%.

Но по моему прогнозу, скорее всего, такая динамика не продлится весь сезон, так как из-за хорошего курса сейчас повышенный спрос перераспределился на более ранний период", - добавил он.



По словам г-на Рубцова, в среднем туроператоры до конца апреля обычно продают до 30% туров и понимают, какой объем турпотока формируется из разных регионов, что в свою очередь позволяет скорректировать полетные программы на все лето в соответствие с текущим спросом.



Турция летом 2025 года останется самым популярным направлением организованного отдыха, ее доля в общем объеме бронирования туров на летний сезон составляет 59%, а продажи выросли на 69% по сравнению с прошлым годом, несмотря на повышение цен в отелях, также сообщил Владимир Рубцов.

"Лидер продаж на летний сезон с апреля по сентябрь – это Турция, ее доля составляет 59% в наших продажах, динамика год к году плюс 69%. Египет имеет долю продаж 17%, прирост год к году – 149%, но в основном это заезды на апрель-май. На третьем – ОАЭ с долей 10% и приростом 35%.

На четвертом – Россия, доля которой составляет 9%. На пятом – Таиланд с долей 5% на летний сезон и приростом 24% к прошлому году", - рассказал он.



Эксперт добавил, что спрос на Турцию в этом году растет, несмотря на рост цен в отелях на 10-15% по сравнению с прошлым летом. А хорошая динамика у Египта связана с тем, что в стране активно строятся новые отели с хорошим уровнем сервиса, востребованные у российских туристов.

"Что касается предпочтений туристов по категориям отелей за рубежом, они не изменились, несмотря на рост цен.

Но мы видим небольшое изменение продолжительности отдыха – люди, привыкшие отдыхать в отелях 5*, продолжают их бронировать, но, если бюджет не соответствует ожиданием, они берут тур на 9 дней вместо 10", - добавил он.







Эксперт заметил, что из-за некоторого проседания спроса на страны Юго-Восточной Азии – Шри-Ланку и Таиланд – планируется перераспределить часть объемов перевозки из этих стран на Египет, где спрос, наоборот, очень высокий.

"Мы видим очень сильное снижение спроса по Шри-Ланке в этом году. Дело в том, что ланкийцы увидели, что российские туристы активно к ним поехали в последние годы, и решили поднять цены на 50-60%. Качество сервиса при этом не изменилось, что сделало направление неконкурентоспособным", - рассказал он.

Г-н Рубцов пояснил, что повышение цен произошло в начале 2025 года, а снижение спроса последовало в феврале.

В прошлом году туроператор, по словам гендиректора, отправил на отдых 2,2 млн человек, а в этом году планирует увеличить этот показатель почти на 50%, до 3,2 млн туристов.

В том числе, в Турцию – 1,2 млн, что на 40% больше, чем годом ранее (873 тыс.).

/TOURBUS.RU





Фото: пресс-служба Fun&Sun



