Туроператоры: Спрос на летний Тунис заметно вырос

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, туроператоры отмечают рост интереса к летнему отдыху в Тунисе. Во многом этому cпособствует увеличение объемов полетной программы: с апреля национальный перевозчик Nouvlair Tunisie ставит из Москвы в Монастир несколько рейсов в неделю в дополнение к Санкт-Петербургу.

Также с апреля тунисская авиакомпания Express Airline начнет прямые перелеты из Санкт-Петербурга в аэропорт Энфида-Хаммамет.

Как считает руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина, прямые рейсы и расширение полетных программ по направлению приведут к росту турпотока.

«Спрос на Тунис с заездами с начала июня по конец августа 2024 года был на уровне единичных заявок, но уже на летний сезон этого года фиксируем значительное увеличение заявок.

Сейчас Тунис занимает 8 место среди самых популярных направлений на лето с долей 1% от общего объема продаж», – уточнила она.

В топ-5 тунисских курортов на предстоящее лето эксперт назвала Сусс (с долей в бронированиях 39,8%), Хаммамет (30,6%), Монастир (9,2%), Махдию (6,1%) и Набель (3%).

Средний чек 207,2 тыс. рублей, едут в среднем на 9 ночей, бронируют на 4 месяца вперед. Как и год назад, более половины броней приходится на отели 4*, почти 25% – пятизвездочные.

«А вот доля питания «все включено» чуть сократилась в этом году. Недельный тур на двоих с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле 4* на «все включено» можно приобрести от 137,7 тыс. рублей, в отеле 5* – от 152,5 тыс.», – добавила г-жа Воронина.

Генеральный директор петербургской компании «Экспресс тур» Хатем Амами отметил, что сейчас Тунис по акции раннего бронирования, которая продлится до первых чисел апреля, берут в три раза активнее, чем год назад.

«Прежде всего, это связано с расширением полетной программы: в прошлом году у Nouvlair Tunisie был всего один рейс в 10 дней и только из Санкт-Петербурга, а к этому сезону поставили рейсы также из Москвы. Из столичного «Внуково» в Монастир полеты авиакомпании дважды в неделю стартуют 20 апреля, из Санкт-Петербурга – 19 апреля, запланировано четыре вылета в неделю.

Программа продлится до ноября. Теперь очень удобно формировать туры на любое количество дней, а региональным туристам проще планировать поездку из столицы или Петербурга», – говорит он.

Хатем Амами также сообщил, что в Тунисе очень ждут россиян, так как гости из России чаще других туристов посещают экскурсии и талассотерапию.

«К этому лету наши партнеры-отельеры снизили цены, это было сделано для быстрейшего восстановления доковидного турпотока. Стоимость была уменьшена именно в долларах, что вместе со снижением курса валюты делает направление весьма привлекательным для россиян.

Также в Тунисе расширяется отельная база – в страну пришли Hilton и Melia, а другие известные цепочки, тот же Marriott, добавляют новые отели», – пояснил он.

В компании «Русский Экспресс» спрос на Тунис небольшой и держится на уровне аналогичного периода прошлого года.

«Практически все бронирования поступают через собственный GDS-агрегатор Online Express. Чаще туристы бронируют туры с перелетом через Стамбул на рейсах Turkish Airlines и проживанием в отелях 5* в Хаммамете. Средний чек на проживание составляет 183 тыс. рублей, что на 15% превышает показатели 2024 года», – уточнила PR-аналитик Елизавета Тимошенко.

Напомним, что до пандемии Тунис был одним из самых популярных направлений отдыха россиян – в 2019 году турпоток туда составил 550 тыс.человек.

О главных туристических достопримечательностях средиземноморской страны можно прочитать в нашем обзоре.

/TOURBUS.RU