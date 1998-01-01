Мартовский номер «Турбизнеса» - на пути к читателям

Среди тем весеннего номера — развитие агентского бизнеса и авиаотрасли, изменения в туристическом законодательстве, обзор туристических возможностей Малайзии и многое другое

Вышел из печати очередной выпуск ведущего профессионального журнала «Турбизнес».

Главная тема номера - онлайн в турбизнесе. В аналитических материалах и интервью экспертов представлены обзор российского рынка онлайн, решения в сферах ритейла гостиничных, транспортных услуг, для корпоративных заказчиков.

Традиционно большое внимание в журнале уделено внутреннему туризму. Обзор рынка проводит неизменный эксперт ТБ Сергей Ромашкин.

Несколько разворотов посвящены гастрономическому туризму, туризму в заповедники в период весеннего цветения, уникальному курорту «Казань Марина», запуск которого намечен на 2028 год.

Как будет развиваться агентский бизнес? Своими мыслями на эту тему делится постоянный колумнист ТБ Сергей Агафонов, гендиректор сети «Магазины горящих путевок».

Каким будет нынешний год для российской авиаотрасли? Об этом рассуждает вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Не пропустите в «Турбизнесе» рубрику «Закон». Глава юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов рассказывает о том, что касается каждого из нас - уже принятых и готовящихся изменениях в туристическом законодательстве.

«Малайзия - настоящая Азия!» В правоте этого рекламного слогана вы сможете убедиться, прочитав большой обзор, посвященный этой еще недооцененной нашими туристами стране Юго-Восточной Азии.

Это только часть интересных материалов мартовского «Турбизнеса».

Прочитать весь номер вы можете на портале «Турбизнес».

Журнал приурочен к многочисленным весенним деловым мероприятиям.

Бумажную версию ТБ можно получить:

на стенде «Турбизнеса» на выставке MITT в Крокус-Экспо, 18-20 марта. Павильон 1, зал 4, стенд А4093

на VII Конгрессе турагентств РСТ, Москва, 20 марта

в 18 городах проведения весенней серии Workshop «Турбизнес», которая стартует 24 марта

на Workshop Molecula, Москва, 10 апреля.

И, конечно, оформив подписку на журнал через редакцию - l.tarasyuk@tourbus.ru.