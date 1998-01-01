Георгий Мохов: Новый закон о туризме полностью изменит систему фингарантий

Новый закон о туризме, первое чтение которого в Госдуме может пройти осенью, принципиально изменит действующую систему гарантий ответственности туроператоров перед туристами, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, - сообщает «Интерфакс».

"Новый закон о туризме, который уже разработан, но пока не внесен в Госдуму, в принципе меняет процесс финансового обеспечения туроператоров, исключает понятие фондов персональной ответственности, институт ассоциации "Турпомощь" как механизма сбора денег и вообще по существу страхование ответственности.

Будет создан под управлением государственной организации фонд, обозначенный как "Гарантирование прав туристов". Он будет складываться из отчислений туроператоров по выездному туризму, но из текста следует, что и по внутреннему, скорее всего, тоже.

Сумма отчисления пока не понятна, но она будет увязана с электронной путевкой. Данные о цене турпродукта передаются туроператором в электронную путевку, от нее идет некая микросумма, которая наполняет общий фонд гарантирования прав туристов на случай банкротства турфирм", - сообщил г-н Мохов, выступая в Нижнем Новгороде в рамках деловой программы выставки «Интурмаркет».



По его словам, в новом законе помимо туроператора и турагента появляется еще один субъект рынка – организатор туризма, который может предлагать туристу любой комплекс услуг помимо пакетных туров.



"Государству важно расширить количество поднадзорных субъектов по внутреннему туризму, дать возможность легализации и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям, и самозанятым.

Дать им возможность реализовывать туруслуги, не становясь туроператором, войдя при этом в орбиту государственного контроля. Они должны легализоваться, для них будет соответствующий реестр", - пояснил вице-президент РСТ.



Эксперт напомнил, что разработка нового отраслевого закона идет уже три года.

"Очевидно, что в этом году его еще не примут, однако уже осенью мы можем увидеть его первое чтение в Госдуме, потому что есть государственная задача максимальной легализации в сфере турбизнеса", - подчеркнул г-н Мохов.





Он также сообщил, что готовится законопроект об ответственности туроператоров и турагентов, если реализованный турпродукт не будет отображен в единой информационной системе "Электронная путевка".

"Депутаты предлагают штраф в размере стоимости тура, не внесенного в электронную путевку. Такой размер штрафа предлагается при первом нарушении, при повторном – оборотный штраф в размере от 1 до 3% оборота туроператора за предыдущий год.

Не думаю, что пройдут оборотные штрафы, но какой-нибудь штраф вполне может быть введен, потому что большая часть туроператоров электронную путевку проигнорировала", - добавил г-н Мохов.



По словам вице-президента РСТ, информацию в электронную путевку передают меньше 40% всех участников рынка.

Так, в прошлом году в нее были отправлены сведения о 5,5 поездках млн туристов, а за рубеж выехало 12 млн.



Напомним, что в рамках действующей системы гарантий туроператоров по выездному туризму все они должны входить в ассоциацию "Турпомощь" и перечислять средства в два фонда при объединении – резервный и персональной ответственности.

Кроме того, необходимо иметь страховую либо банковскую гарантию финансовой ответственности.

/TOURBUS.RU