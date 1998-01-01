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18 марта
Георгий Мохов: Новый закон о туризме полностью изменит систему фингарантий
На место ассоциации «Турпомощь» придет новый фонд под названием «Гарантирование прав туристов»
Новый закон о туризме, первое чтение которого в Госдуме может пройти осенью, принципиально изменит действующую систему гарантий ответственности туроператоров перед туристами, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, - сообщает «Интерфакс».
"Новый закон о туризме, который уже разработан, но пока не внесен в Госдуму, в принципе меняет процесс финансового обеспечения туроператоров, исключает понятие фондов персональной ответственности, институт ассоциации "Турпомощь" как механизма сбора денег и вообще по существу страхование ответственности.
Будет создан под управлением государственной организации фонд, обозначенный как "Гарантирование прав туристов". Он будет складываться из отчислений туроператоров по выездному туризму, но из текста следует, что и по внутреннему, скорее всего, тоже.
Сумма отчисления пока не понятна, но она будет увязана с электронной путевкой. Данные о цене турпродукта передаются туроператором в электронную путевку, от нее идет некая микросумма, которая наполняет общий фонд гарантирования прав туристов на случай банкротства турфирм", - сообщил г-н Мохов, выступая в Нижнем Новгороде в рамках деловой программы выставки «Интурмаркет».
Дать им возможность реализовывать туруслуги, не становясь туроператором, войдя при этом в орбиту государственного контроля. Они должны легализоваться, для них будет соответствующий реестр", - пояснил вице-президент РСТ.
Он также сообщил, что готовится законопроект об ответственности туроператоров и турагентов, если реализованный турпродукт не будет отображен в единой информационной системе "Электронная путевка".
Не думаю, что пройдут оборотные штрафы, но какой-нибудь штраф вполне может быть введен, потому что большая часть туроператоров электронную путевку проигнорировала", - добавил г-н Мохов.
Так, в прошлом году в нее были отправлены сведения о 5,5 поездках млн туристов, а за рубеж выехало 12 млн.
Кроме того, необходимо иметь страховую либо банковскую гарантию финансовой ответственности.
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