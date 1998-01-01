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Выставка MITT-2025 открывается сегодня в залах «Крокус Экспо»

В 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT принимают участие 36 стран и более 40 регионов России

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT проходит в Москве с 18 по 20 марта 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, залы 3 и 4.

В ней принимают участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие. В этом году экспозиция охватывает 17 500 кв.м.

Впервые на MITT будет представлен Оман — одно из самых перспективных туристических направлений Ближнего Востока. Национальный офис по туризму страны организует коллективный стенд с участием местных туроператоров, гостиничных сетей и авиакомпаний.

Колорит востока на MITT 2025 раскроют не только оманские участники. После многолетнего отсутствия в выставочную программу возвращается иракская компания Al-Rafidain Travel & Tourism с 34-летним опытом работы на рынке. На просторном стенде площадью 104 м² оператор презентует экскурсионные программы по древним городам Месопотамии, паломнические маршруты и экотуры по природным заповедникам Ирака.

Громким возвращением этого года можно назвать участие в выставке впервые с 2019 года TÜRSAB. Это крупнейшая ассоциация туроператоров Турции, которая занимается продвижением отдыха в республике, а также совместно с российскими партнерами разрабатывает туристические программы для жителей обеих стран.

В рамках презентации от DPRK Tourism и компании «Проект Пхеньян» посетители смогут ознакомиться с туристическим потенциалом Северной Кореи, ее уникальной природой, историческими достопримечательностями и богатой культурой, а также развеять стереотипы об этой стране.

На стенде Индии Департамент туризма продемонстрирует культуру Гоа — региона, где колониальная португальская застройка гармонично соседствует с древними индуистскими святынями, признанными объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Многообразие направлений внутреннего туризма продемонстрируют более половины регионов страны. Свои стенды представят Крым (г. Севастополь — партнёр пленарной сессии), Дагестан (стратегический партнёр), Татарстан, Алтайский край (горный партнёр), ХМАО, ЯНАО, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Чувашия (партнёр пленарной сессии), Приморье, Удмуртия, Бурятия, Ингушетия, Забайкалье и Хабаровский край, а также — Московская, Сахалинская, Магаданская, Мурманская (г. Мончегорск — партнёр деловой программы), Иркутская, Новосибирская, Владимирская, Ростовская, Челябинская, Новгородская, Рязанская и другие области.

Большой раздел выставки будет посвящен оздоровительному и медицинскому туризму. В этом году, несмотря на схожесть терминов, организаторы разделили эти направления, поскольку каждое из них имеет свою специфику и целевую аудиторию.

Среди ключевых направлений санаторно-курортного отдыха, которые презентуют на выставке — Крым, Алтай и Алтайский край, Краснодарский край, Кавказские Минеральные воды.

Свои медицинские программы и туры представят участники из нескольких регионов России, Казахстана и Турции. Крупнейший представитель рынка медицинского туризма HEAL IN TÜRKIYE познакомит посетителей выставки с самыми престижными больницами и стоматологическими клиниками страны.

Участников ждет также насыщенная деловая программа, которая включает более 25 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров. Ведущие эксперты индустрии туризма и гостеприимства представят актуальный анализ тенденций развития рынка и перспектив отрасли, а также поделятся реальными кейсами.

Одним из центральных событий деловой программы станет «Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства». На форуме турагенты, туроператоры, отельеры и представители госструктур смогут посетить пять тематических сессий: тренд-сессию «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях», пленарную сессию «Горизонт будущего: вызовы и возможности туризма и индустрии гостеприимства в России», экспертные сессии по оздоровительному, авто- и экотуризму.

В рамках MITT Академии пройдет бесплатный трехдневный курс для профессионалов турбизнеса по трем тематическим блокам: маркетинг, право и организация экскурсий.

Секция «MITT Саммит Отель» — это мероприятие для отельеров, в ходе которого эксперты рынка представят ответы на самые актуальные вопросы: автоматизация процессов в отеле через CRM и ИИ, роботизация в индустрии гостеприимства, геймификация в продажах и маркетинге.

Среди ключевых событий — тренд-сессия «Текущее состояние и перспективы развития гостиничного рынка и индустрии гостеприимства в РФ», мастер-класс «Прогрессивный подход к маркетингу и продажам в отеле в 2025 году», стратегическая сессия «Опыт директоров: как эффективно управлять гостеприимством для роста выручки и прибыли».

Программа MITT Digital разделена на два тематических блока: MITT Цифровой туризм и MITT Цифровой отель. Участники смогут услышать доклады от специалистов российского рынка онлайн-тревел, узнать о новейших цифровых продуктах и разработках в сфере информационных технологий для туристической отрасли.

На MITT MICE приглашаются представители индустрии деловых и корпоративных мероприятий, а также все, кто хочет ближе познакомиться с этой отраслью. Сессии будут посвящены технологиям и автоматизации в MICE, техническому сопровождению мероприятий, онлайн- и гибридным событиям.

Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма!

Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1).

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Медиахолдинг «Турбизнес» принимает активное участие в главной весенней туристической выставке страны.

Встретиться и повести деловые переговоры с предствителями нашего медиахолдинга, а также получить свежие номера журнала «Турбизнес» вы сможете на нашем стенде:

«Крокус Экспо»

Павильон 1

Зал 4

Стенд А-4093

Фото: пресс-служба MITT

