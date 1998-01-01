Северная киностолица - от братьев Люмьер до наноэлектроники

Петербургская команда приступила к формированию программы нового туристского продукта, который познакомит жителей и гостей Петербурга с историей появления кинематографии в городе на Неве, особенностями современной киноиндустрии и ее развитием.

Работа проходит в рамках обучения четвертого потока Всероссийской программы «Открытая промышленность» при поддержке Агентства стратегических инициатив и Комитета по развитию туризма.



В состав команды вошли представители телевизионно-технического центра «Пятый канал», открытой киностудии «Лендок», туроператоров города на Неве и специалистов Городского туристско-информационного бюро. Детали будущего маршрута обсуждаются на площадках участников проекта.

Рассматриваются два варианта тура: однодневный с интерактивными экскурсиями «Братья Люмьер» и на «Пятый канал», а также двухдневный с посещением иммерсивного музея «Пропавшие в кинохронике», здания телецентра на Чапыгина, 6 с упомянутой экскурсией и Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого, где фактически создают будущее киноиндустрии.



«Наши существующие маршруты пользуются большой популярностью у туристов. Пришло время идти вперед и создавать что-то новое, чтобы рассказать не только о богатой киноистории Петербурга, но и о блестящем будущем.

Полагаю, что у нашей команды может получиться уникальная и эксклюзивная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям», – говорит менеджер образовательных проектов Лендока Анастасия Филиппова.



Интерактивная экскурсия «Братья Люмьер», рассчитанная на широкую аудиторию, раскрывает секреты съемок кино. Преподаватели киношколы «Лендок» не только проводят экскурс в далекое прошлое мировой кинематографии, но и предлагают гостям примерять на себя роли актеров короткометражного немого фильма-легенды «Прибытие поезда».

росмотр получившейся киноленты завершает путешествие в мир, где съемки вели неподвижной камерой на одном кадре без монтажа.

Планируемый двухдневный тур по местам кинопроизводства познакомит туристов с историей ленинградского телевидения, легендарными ведущими и героями эфиров во время Великой Отечественной войны, а также с популярными передачами и тенденциями современного телевидения.



«Обучение по программе “Открытая промышленность” помогло нам в работе над созданием нового турпродукта. Наши гиды увлекательно рассказывают об особенностях телепроизводства и специфике работы в этой индустрии. Вместе с экскурсантами мы вспоминаем знаковые исторические моменты и людей, благодаря которым развивалось телевидение», – комментирует Светлана Кузьмина, куратор проекта экскурсий для детей и взрослых в студиях и съемочных павильонах телецентра на Чапыгина, 6.



О существующих промышленных достижениях, в том числе применяемых для кино- и радиоиндустрии, планируют рассказывать и на площадках Политехнического университета Петра Великого.

«Политех по праву можно считать вузом передовых промышленных технологий и цифровых решений, при этом мы активно готовим и специалистов туриндустрии по направлениям “Гостиничное дело”, “Сервис” и “Туризм”. В 2024 году на базе Высшей школы сервиса и торговли была создана Лаборатория промышленного туризма. На выездных занятиях мы знакомим наших студентов с работой предприятий, рассказываем об особенностях организации промышленных экскурсий и специфике подготовки таких экскурсоводов», – объясняет Ксения Пастернак, доцент Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.



В рамках подготовки пилотного проекта маршрута по местам кинопроизводства планируется посещение Музея Политеха с его уникальными экспонатами науки и техники, а также знакомство с достижениями в областях радио- и киноэлектроники, нанотехнологий и цифровых решений.

Презентация нового туристского маршрута пройдет в апреле и мае на мероприятиях, организованных Агентством стратегических инициатив.

/TOURBUS.RU