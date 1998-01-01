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17 марта
Северная киностолица - от братьев Люмьер до наноэлектроники
Уникальный тур по местам кинопроизводства создается в Петербурге
Петербургская команда приступила к формированию программы нового туристского продукта, который познакомит жителей и гостей Петербурга с историей появления кинематографии в городе на Неве, особенностями современной киноиндустрии и ее развитием.
Работа проходит в рамках обучения четвертого потока Всероссийской программы «Открытая промышленность» при поддержке Агентства стратегических инициатив и Комитета по развитию туризма.
Рассматриваются два варианта тура: однодневный с интерактивными экскурсиями «Братья Люмьер» и на «Пятый канал», а также двухдневный с посещением иммерсивного музея «Пропавшие в кинохронике», здания телецентра на Чапыгина, 6 с упомянутой экскурсией и Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого, где фактически создают будущее киноиндустрии.
Полагаю, что у нашей команды может получиться уникальная и эксклюзивная программа, которая будет интересна и взрослым, и детям», – говорит менеджер образовательных проектов Лендока Анастасия Филиппова.
росмотр получившейся киноленты завершает путешествие в мир, где съемки вели неподвижной камерой на одном кадре без монтажа.
Планируемый двухдневный тур по местам кинопроизводства познакомит туристов с историей ленинградского телевидения, легендарными ведущими и героями эфиров во время Великой Отечественной войны, а также с популярными передачами и тенденциями современного телевидения.
«Политех по праву можно считать вузом передовых промышленных технологий и цифровых решений, при этом мы активно готовим и специалистов туриндустрии по направлениям “Гостиничное дело”, “Сервис” и “Туризм”. В 2024 году на базе Высшей школы сервиса и торговли была создана Лаборатория промышленного туризма. На выездных занятиях мы знакомим наших студентов с работой предприятий, рассказываем об особенностях организации промышленных экскурсий и специфике подготовки таких экскурсоводов», – объясняет Ксения Пастернак, доцент Высшей школы сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли.
/TOURBUS.RU
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