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Almasria Airlines связала Челябинск с Шарм-эль-Шейхом/ «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом/ "Уральские авиалинии" рассматривают запуск рейсов из Екатеринбурга во "Внуково"

Almasria Airlines связала Челябинск с Шарм-эль-Шейхом

Египетская авиакомпания Almasria Airlines начала выполнять полеты по маршруту Шарм-эль-Шейх - Челябинск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Челябинска.

Первый рейс новой для аэропорта авиакомпании состоялся 15 марта.



Отмечается, что Almasria обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок, билеты на рейс продаются в составе пакетных туров.

Согласно расписанию, полеты на египетском направлении из Челябинска в этом сезоне выполняются только в Шарм-эль-Шейх. В марте-мае с разной периодичностью их планирует выполнять также авиакомпания "Уральские авиалинии".

«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом

«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом. С 23 мая авиакомпания добавит в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полётов увеличится до 7 рейсов в сутки.

Таким образом, в пиковый летний сезон между Москвой и Стамбулом Аэрофлот будет выполнять до 49 рейсов в неделю, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Такая частота полётов позволит пассажирам планировать удобные стыковки для дальнейших полётов по России и за рубеж.

Помимо рейсов из Шереметьево, Группа «Аэрофлот» летает в Стамбул из семи российских аэропортов. Аэрофлот выполняет собственные рейсы из Екатеринбурга, авиакомпания «Россия» — из Санкт-Петербурга и Сочи, авиакомпания «Победа» — из столичного Внуково, Казани, Махачкалы и Владикавказа.

По итогам 2024 года направление Москва — Стамбул стало самым популярным в международной маршрутной сети Аэрофлота. На воздушной линии было перевезено более 678 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее.

Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж «Аэрофлота» и у агентов.

"Уральские авиалинии" рассматривают запуск рейсов из Екатеринбурга во "Внуково"

"Уральские авиалинии" изучают запуск рейсов из Екатеринбурга во "Внуково", при этом базовым аэропортом компании в Москве останется "Домодедово", сообщил гендиректор перевозчика Кирилл Скуратов.



"У нас "Домодедово" - базовый аэропорт. Мы рассматриваем дополнительно использовать "Внуково" как второй, но пока это больше теория, и даже не летняя навигация - внутри компании идут разговоры. Это с целью дать пассажирам из Екатеринбурга западную часть Москвы - тем, кому удобно ездить", - сказал Скуратов журналистам.

По его словам, речь идет даже не о частичном перебазировании самолетов, а о "каком-то количестве самолетовылетов" из Екатеринбурга во "Внуково".



По данным источников газеты "Коммерсантъ", также S7 с недавних пор обсуждает условия перебазирования из "Домодедово" по приглашению двух других московских аэропортов - "Шереметьево" и "Внуково". В самой авиакомпании это не комментировали.

/TOURBUS.RU

