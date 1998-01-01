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17 марта
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Almasria Airlines связала Челябинск с Шарм-эль-Шейхом/ «Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом/ "Уральские авиалинии" рассматривают запуск рейсов из Екатеринбурга во "Внуково"
Almasria Airlines связала Челябинск с Шарм-эль-Шейхом
Египетская авиакомпания Almasria Airlines начала выполнять полеты по маршруту Шарм-эль-Шейх - Челябинск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Челябинска.
«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом
«Аэрофлот» увеличивает частоту полётов между Москвой и Стамбулом. С 23 мая авиакомпания добавит в расписание новый вечерний рейс SU2170/2171, и частота полётов увеличится до 7 рейсов в сутки.
Таким образом, в пиковый летний сезон между Москвой и Стамбулом Аэрофлот будет выполнять до 49 рейсов в неделю, что на 17% больше, чем летом 2024 года. Такая частота полётов позволит пассажирам планировать удобные стыковки для дальнейших полётов по России и за рубеж.
Помимо рейсов из Шереметьево, Группа «Аэрофлот» летает в Стамбул из семи российских аэропортов. Аэрофлот выполняет собственные рейсы из Екатеринбурга, авиакомпания «Россия» — из Санкт-Петербурга и Сочи, авиакомпания «Победа» — из столичного Внуково, Казани, Махачкалы и Владикавказа.
По итогам 2024 года направление Москва — Стамбул стало самым популярным в международной маршрутной сети Аэрофлота. На воздушной линии было перевезено более 678 тыс. пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее.
Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении авиакомпании, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж «Аэрофлота» и у агентов.
"Уральские авиалинии" рассматривают запуск рейсов из Екатеринбурга во "Внуково"
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