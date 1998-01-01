Эксперты: Египет лидирует среди направлений на весенние каникулы

Российские туристы поедут на весенние каникулы с детьми в Египет, Таиланд и ОАЭ, а среди внутренних направлений отдают предпочтение курортам Краснодарского края, Санкт-Петербургу и Калининграду, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Этой весной каникулы для школьников, обучающихся по четвертям, пройдут с 24 по 31 марта, а по триместрам (модулям) – с 5 по 13 апреля.



По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", в топ-10 направлений, которые выбирают туристы для организованных путешествий с детьми на период школьных каникул, вошли Египет (с долей 28,4% от общего объема продаж), Таиланд (18,8%), ОАЭ (18,4%), Россия (13,9%), Турция (7,8%), Китай (3,8%), Вьетнам (2,8%), Мальдивы (1,7%), Куба (1,5%) и Шри-Ланка (1%).



В компании сообщили, что спрос на туры по России с проживанием и перелетом на школьные каникулы на 25,4% уступает аналогичным показателям 2024 года. В топ-5 лидеров – Краснодарский край (33,3%), Кавминводы (8,7%), Московская область (7,2%), Санкт-Петербург (6,5%), Калининградская область и Крым (по 2,9%). В поездках по России туристы планируют провести 7 ночей вместо прежних 6, бронируют на 1,5 месяца вперед – этот показатель вырос на 22,2%.



Как отметили в пресс-службе туроператора Fun&Sun, продажи туров на период школьных каникул выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В топ-10 российских направлений Краснодарский край (Сочи, Анапа, Геленджик), Кавминводы, Москва, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Калининград, Иркутск, Дагестан, Алтай. Немало запросов на Крым.



"В Краснодарском крае, Крыму начался сезон цветения, отели предлагают разнообразный досуг: подогреваемые бассейны, игровые комнаты, анимацию.

В Санкт-Петербурге и Москве запрашивают экскурсионные туры. Алтай и Дагестан стали популярнее – в прошлом году туристы больше спрашивали Казань", - сообщили в компании.



По зарубежным направлениям у Fun&Sun спрос на школьные каникулы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в целом вырос вдвое.

"По Египту рост в 3 раза, по ОАЭ и Таиланду – в 2 раза, Турция выросла в 1,5 раза. В среднем едут на 8 дней. В топ-5 основных по объему направлений вошли Египет, Эмираты, Таиланд, Турция, Шри-Ланка. Годом ранее на 5 месте была Россия, сейчас на 6-м", - добавили в пресс-службе.



В компании "Алеан" самым востребованным направлением на каникулярные даты стал Санкт-Петербург – на него приходится 29% от общего числа бронирований. Спрос на экскурсионные туры в северную столицу вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

В список популярных городов вошли также Москва (20%), Калининград (15%), Казань (14%), Минск (7%).



"Суммарно по России и ближнему зарубежью на даты школьных каникул наблюдаем прирост на 16%. По Белоруссии объемы выросли в два раза, Москва продается со снижением, Калининградская область и Казань – на уровне 2024-го", - заключили в туркомпании.

/TOURBUS.RU

