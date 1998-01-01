Pеgas Touristik в апреле начнет рейсы во Вьетнам из восьми городов России

Туры в Нячанг на крыльях а/к «Икар» будут осуществляться по середину ноября раз в 10-12 дней

Старт продаж пакетных туров в Нячанг на рейсах «Икар» анонсировал туроператор Pеgas Touristik, - сообщает АТОР.

Пакетные туры во Вьетнам на основе чартерных рейсов «Икар» будут доступны туристам с 13 апреля. Завершится полетная программа 15 ноября. Об этом АТОРу сообщили в PEGAS Touristik.

Рейсы в Нячанг будут выполняться из 8 городов РФ с частотой 1 раз в 10-12 ночей в зависимости от региона:

Москва. С 26 апреля по 6 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Петербург. С 27 апреля по 7 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Екатеринбург. С 19 апреля по 12 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей.

Новосибирск. С 30 апреля по 8 ноября. Частота – 1 раз в 10 ночей

Красноярск. С 13 апреля по 4 ноября. Частота –1 раз в 10 ночей

Иркутск. С 23 апреля по 15 ноября. Частота – 1 раз в 11 ночей

Хабаровск. С 18 апреля по 11 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Казань. С 20 апреля по 14 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей.

Напомним, что ранее запуск продаж туров в Нячанг, сформированных на чартерах рейсах AZUR air, анонсировал туроператор Anex, блоки мест на ней будут и у «Интуриста». Эта полетная программа включает в себя города Сибири и Дальнего Востока и начинается в середине марта.

По некоторым данным, чартеры AZUR air во Вьетнам в апреле планируются еще из трех городов России.

Также с 22 марта в Нячанг из Москвы полетят регулярные рейсы «Аэрофлота». А с 1 мая ожидается возобновление рейсов Vietnam Airlines по маршруту Москва – Ханой.

Позволить себе отдых в Нячанге смогут туристы с бюджетом не превышающим 240 тыс. руб. на двоих.

По прогнозам вьетнамских властей, объем российского турпотока во Вьетнам в 2025 году может достигнуть цифр в 400-500 тыс. визитов.

На пошлой неделе также стало известно, чтовласти Вьетнама для увеличения турпотока решили продлить безвизовый режим въезда для туристов из 12 стран, включая Россию, с 15 марта 2025 года до 14 марта 2028.

Такой режим действует с августа 2023 года по 14 марта 2025 года и распространяется на граждан России, Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

Он позволяет туристам из этих стран въезжать во Вьетнам и находиться в стране без визы 45 дней.

С 1 марта по 31 декабря 2025 года Вьетнам также ввел безвизовый режим въезда на 45 дней для туристов из Чехии, Швейцарии и Польши.



"Цель этой меры – увеличить въездной турпоток, чтобы достичь целей, поставленных властями страны – 23 млн иностранных туристов в 2025 году.

После того, как границы Вьетнама открылись после пандемии, правительство сделало ставку на более гибкую визовую политику, чтобы привлечь больше туристов и увеличить вклад отрасли в экономику", - отмечает портал Vietnamnews.

/TOURBUS.RU