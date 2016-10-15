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Pеgas Touristik начал рейсы во Вьетнам из восьми городов России

Туры в Нячанг на крыльях а/к «Икар» будут осуществляться по середину ноября раз в 10-12 дней

Стартовали пакетные туры в Нячанг на рейсах «Икар» туроператора Pеgas Touristik, - сообщает АТОР.

Пакетные туры во Вьетнам на основе чартерных рейсов «Икар» стали доступны туристам с 13 апреля. Завершится полетная программа 15 ноября. Об этом АТОРу сообщили в PEGAS Touristik.

Рейсы в Нячанг будут выполняться из 8 городов РФ с частотой 1 раз в 10-12 ночей в зависимости от региона:

Москва. С 26 апреля по 6 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Петербург. С 27 апреля по 7 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Екатеринбург. С 19 апреля по 12 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей.

Новосибирск. С 30 апреля по 8 ноября. Частота – 1 раз в 10 ночей

Красноярск. С 13 апреля по 4 ноября. Частота –1 раз в 10 ночей

Иркутск. С 23 апреля по 15 ноября. Частота – 1 раз в 11 ночей

Хабаровск. С 18 апреля по 11 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей

Казань. С 20 апреля по 14 ноября. Частота – 1 раз в 12 ночей.

Напомним, что запуск продаж туров в Нячанг, сформированных на чартерах рейсах AZUR air, анонсировал туроператор Anex, блоки мест на ней будут и у «Интуриста». Эта полетная программа включает в себя города Сибири и Дальнего Востока и началась в середине марта.

Также с 22 марта в Нячанг из Москвы полетели регулярные рейсы «Аэрофлота». А с 1 мая ожидается возобновление рейсов Vietnam Airlines по маршруту Москва – Ханой.

Позволить себе отдых в Нячанге смогут туристы с бюджетом не превышающим 240 тыс. руб. на двоих.

По прогнозам вьетнамских властей, объем российского турпотока во Вьетнам в 2025 году может достигнуть цифр в 400-500 тыс. визитов.

Ранее также стало известно, что власти Вьетнама для увеличения турпотока решили продлить безвизовый режим въезда для туристов из 12 стран, включая Россию, дл 14 марта 2028.

Такой режим действует с августа 2023 года по 14 марта 2025 года и распространяется на граждан России, Франции, Германии, Италии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Южной Кореи и Японии.

Он позволяет туристам из этих стран въезжать во Вьетнам и находиться в стране без визы 45 дней.

С 1 марта по 31 декабря 2025 года Вьетнам также ввел безвизовый режим въезда на 45 дней для туристов из Чехии, Швейцарии и Польши.



"Цель этой меры – увеличить въездной турпоток, чтобы достичь целей, поставленных властями страны – 23 млн иностранных туристов в 2025 году.

После того, как границы Вьетнама открылись после пандемии, правительство сделало ставку на более гибкую визовую политику, чтобы привлечь больше туристов и увеличить вклад отрасли в экономику", - отмечает портал Vietnamnews.

/TOURBUS.RU