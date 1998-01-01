На горном курорте «Мамисон» в Северной Осетии состоялся «технический запуск»

Технический запуск состоялся в пятницу на всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон" в Северной Осетии, сообщает "Кавказ.РФ".

"Технический запуск прошел 14 марта, чуть ранее трассы курорта протестировали горнолыжные блогеры и профессиональные спортсмены. Теперь для гостей Мамисонского ущелья работают 10 км разнообразных спусков и две канатные дороги", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



Торжественное открытие курорта пройдет осенью 2025 года, в преддверии нового горнолыжного сезона. Сейчас "Мамисон" планируется развивать как центр современного искусства и место для проведения арт-резиденций.



"Это один из крупнейших проектов корпорации Кавказ.РФ и, в целом, проектов на Северном Кавказе. Нам крайне важно запуск этого курорта. Сегодня, понятно, не открытие. Мы видим, что здесь еще достаточно много работы на летний сезон.

Это и благоустройство, и установление системы оснежения, и доделка еще 6 км трасс", - сообщил журналистам после церемонии запуска курорта министр экономического развития РФ Максим Решетников.



Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пояснил журналистам после церемонии техзапуска "Мамисона", что это будет всесезонный курорт. Здесь будут оборудованы все виды горнолыжных трасс - для профессионалов и любителей.



На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Мамисон" зарегистрировано 10 резидентов с заявленным объемом инвестиций 16 млрд рублей. Двое из них уже принимают гостей в формате экодеревни, на курорте работают ресторан, кафе и другие пункты питания, открыт прокат снаряжения.



Кроме того, за счет республиканского финансирования построена дорога, восстановлен тоннель и частично создана инфраструктура. "Кавказ.РФ" построил инженерные коммуникации, горнолыжные объекты и большую парковку на 460 машин. Гондольная канатная дорога Калак-Зарамаг протяженностью 3,3 км является самой длинной на Северном Кавказе.



"Мамисон" - первый крупный горнолыжный курорт, который построен и сдан в России после ухода западных партнеров по поставке оборудования и технологий. Основной задел мощности - это необходимые коммуникации, способные обеспечивать электричеством, водой большой современный курорт с годовым турпотоком 300-350 тыс. гостей, каким станет "Мамисон" спустя несколько лет", - говорится в сообщении.



Планируется, что к 2030 году на курорте будут работать 43 км трасс и 5 подъемников, вместе с резидентами будет создано почти 30 тыс. мест размещения и 2,6 тыс. рабочих мест. Курорт сможет принимать 345 тыс. туристов в год.

В пресс-релизе отмечается, что согласно плану развития, в Мамисонском ущелье постепенно будет построено более 100 км трасс и 35 подъемников.

Как сообщалось, на территории курорта планируется создание объектов горнолыжной и туристической инфраструктуры, организация санаторно-курортного лечения широкого ряда заболеваний на базе минеральных вод.



Стоимость строительства курорта оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев.

Проект реализуется на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Мамисон".



Ранее мы сообщали, что "Мамисон" задумывался как высокогорный курорт мирового уровня с трассами, в том числе и для профессионального катания. Согласно предварительному плану, впервые разработанному еще в 2008 году, предполагалось, что на трассах смогут кататься лыжники и сноубордисты любого уровня, число единовременно отдыхающих на курорте должно было составить 7,5 тыс. человек.

Позже "Мамисон" вошел в проект туристического кластера Северо-Кавказского федерального округа, участки Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии получили статус особых экономических зон.

Строительство инфраструктуры курорта "Мамисон" началось в 2009 году, планировалось, что курорт сможет принять первых туристов в 2018 году, но реализация проекта была приостановлена. В 2016 году проект лишился статуса ОЭЗ.

На инфраструктуру курорта было потрачено более 2,2 млрд рублей — построена система энергоснабжения, включая линии ВЭЛ и подстанционное хозяйство, современная автодорога, система водоснабжения.

/TOURBUS.RU





Фото проекта: skisport.ru







