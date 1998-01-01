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14 марта
Госдума в апреле обсудит законопроект о "мокром" лизинге самолетов на зарубежных рейсах
Новый закон позволит российским перевозчикам арендовать лайнеры и экипажи у иностранных компаний
Законопроект о распространении механизма "мокрого" лизинга самолетов на зарубежные маршруты планируется обсудить в Госдуме РФ в апреле, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на расширенном заседании коллегии Росавиации.
Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.
Ранее с такой инициативой выступал "Аэрофлот": это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский.
В условиях влияния на авиаотрасль внешних факторов, включая санкции, использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию "и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей", отмечала ранее директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.
"Мокрый" лизинг позволяет перенести на авиакомпанию-арендатора судна с экипажем основное бремя текущих расходов на себя, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, пояснял в свою очередь замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев.
/TOURBUS.RU
Фото: renewableenergymagazine.com
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