Госдума в апреле обсудит законопроект о "мокром" лизинге самолетов на зарубежных рейсах

Законопроект о распространении механизма "мокрого" лизинга самолетов на зарубежные маршруты планируется обсудить в Госдуме РФ в апреле, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на расширенном заседании коллегии Росавиации.



"В настоящее время мы работаем над распространением этого механизма на международные авиаперевозки. И здесь, пользуясь случаем, Евгений Сергеевич (Москвичев, глава комитета Госдумы по транспорту- ред.), прошу вашей поддержки на площадке Госдумы. Совсем скоро, мы предполагаем, в апреле обсуждение", - сказал г-н Старовойт, которого цитирует «Интерфакс,



В сентябре прошлого года был принят закон о "мокром" лизинге, который позволяет российским авиакомпаниям арендовать друг у друга самолеты вместе с экипажем. Арендаторам этот механизм помогает наращивать провозные емкости, например, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов.

Для арендодателя это возможность снизить расходы на коммерческое управление парком и фонд оплаты труда. Первую такую сделку в конце прошлого года совершил "Аэрофлот": компания арендовала три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.



Пока "мокрый" лизинг легализован только для перевозок пассажиров внутри РФ, но в дальнейшем его планируется распространить и на зарубежные рейсы. Минтранс подготовил соответствующий законопроект, заявлял в ноябре замглавы ведомства Владимир Потешкин.

Ранее с такой инициативой выступал "Аэрофлот": это позволило бы российским перевозчикам арендовать лайнеры у иностранных компаний, пояснял гендиректор группы Сергей Александровский.

"Мы сейчас уже начали переговоры внутри РФ по поводу возможности получения воздушных судов в "мокрый" лизинг. Также "Аэрофлот" уже выступил с инициативой внесения в Воздушный кодекс изменений, позволяющих брать воздушные суда в "мокрый" лизинг на внешних рынках, за пределами РФ. Минтранс нас в этом поддерживает", - отмечал гендиректор «Аэрофлота».

В условиях влияния на авиаотрасль внешних факторов, включая санкции, использование такого механизма позволит финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов, рабочие места, репутацию "и обеспечить поддержание стабильности на определенный период за счет гарантированного потока арендных платежей", отмечала ранее директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.

"Мокрый" лизинг позволяет перенести на авиакомпанию-арендатора судна с экипажем основное бремя текущих расходов на себя, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию, пояснял в свою очередь замгендиректора по правовому обеспечению группы S7 Максим Астафьев.

/TOURBUS.RU





Фото: renewableenergymagazine.com



