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14 марта
На форуме MITT-2025 обсудят трансформацию туррынка, цифровизацию туротрасли и стратегии привлечения клиентов

Участников выставки ждет насыщенная деловая программа, которая включает более 25 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров


 

 

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT (International Travel & Hospitality Show) пройдет в Москве с 18 по 20 марта 2025 года.

В ней примут участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие. В этом году экспозиция охватывает 17 500 кв.м.
 
Участников ждет насыщенная деловая программа, которая включает более 25 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров. Ведущие эксперты индустрии туризма и гостеприимства представят актуальный анализ тенденций развития рынка и перспектив отрасли, а также поделятся реальными кейсами.
 
Одним из центральных событий деловой программы станет «Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства». Это место встречи руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти и площадка для обсуждения стратегических вопросов развития отрасли.

На форуме турагенты, туроператоры, отельеры и представители госструктур смогут посетить пять тематических сессий: тренд-сессию «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях», пленарную сессию «Горизонт будущего: вызовы и возможности туризма и индустрии гостеприимства в России», экспертные сессии по оздоровительному, авто- и экотуризму.
 
В рамках MITT Академии» пройдет бесплатный трехдневный курс для профессионалов турбизнеса по трем тематическим блокам: маркетинг, право и организация экскурсий. Участники познакомятся с трендами и стратегиями продвижения и эффективными методами привлечения клиентов. Обсудят основные аспекты изменения законодательства и их влияние на деятельность туристических компаний.
 
Секция «MITT Саммит Отель» — это мероприятие для отельеров, в ходе которого эксперты рынка представят ответы на самые актуальные вопросы: автоматизация процессов в отеле через CRM и ИИ, роботизация в индустрии гостеприимства, геймификация в продажах и маркетинге. Среди ключевых событий — тренд-сессия «Текущее состояние и перспективы развития гостиничного рынка и индустрии гостеприимства в РФ», мастер-класс «Прогрессивный подход к маркетингу и продажам в отеле в 2025 году», стратегическая сессия «Опыт директоров: как эффективно управлять гостеприимством для роста выручки и прибыли».
 
Программа MITT Digital разделена на два тематических блока: MITT Цифровой туризм и MITT Цифровой отель. Участники смогут услышать доклады от специалистов российского рынка онлайн-тревел, узнать о новейших цифровых продуктах и разработках в сфере информационных технологий для туристической отрасли.
На MITT MICE приглашаются представители индустрии деловых и корпоративных мероприятий, а также все, кто хочет ближе познакомиться с этой отраслью.

Сессии будут посвящены технологиям и автоматизации в MICE, техническому сопровождению мероприятий, онлайн- и гибридным событиям.

 

Ряд мероприятий деловой программы выставки пройдет в рамках «Школы развития регионального туризма». Спикеры обсудят вопросы развития туристического потенциала арктических и малых городов России, а также инструменты повышения туристической привлекательности регионов.

 

Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма!

Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1).

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Фото: пресс-служба MITT

 

 


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