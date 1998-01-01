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14 марта
На форуме MITT-2025 обсудят трансформацию туррынка, цифровизацию туротрасли и стратегии привлечения клиентов
Участников выставки ждет насыщенная деловая программа, которая включает более 25 тематических сессий, конференций, презентаций, дискуссий и обучающих семинаров
Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT (International Travel & Hospitality Show) пройдет в Москве с 18 по 20 марта 2025 года.
В ней примут участие лидеры индустрии из 54 регионов России и 36 государств, включая страны СНГ и Ближнего Востока, Индию, Непал, Китай, Венгрию, Кубу, Кению, Мадагаскар и другие. В этом году экспозиция охватывает 17 500 кв.м.
На форуме турагенты, туроператоры, отельеры и представители госструктур смогут посетить пять тематических сессий: тренд-сессию «Туризм 2025: прогнозы экспертов и трансформация рынка в новых условиях», пленарную сессию «Горизонт будущего: вызовы и возможности туризма и индустрии гостеприимства в России», экспертные сессии по оздоровительному, авто- и экотуризму.
Сессии будут посвящены технологиям и автоматизации в MICE, техническому сопровождению мероприятий, онлайн- и гибридным событиям.
Ряд мероприятий деловой программы выставки пройдет в рамках «Школы развития регионального туризма». Спикеры обсудят вопросы развития туристического потенциала арктических и малых городов России, а также инструменты повышения туристической привлекательности регионов.
Приходите на MITT 2025, чтобы ознакомиться с лучшими предложениями от крупнейших игроков в сфере туризма!
Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1).
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Фото: пресс-служба MITT
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