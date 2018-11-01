Максим Решетников: Штрафы за отсутствие классификации гостиниц будут ужесточены

Глава Минэкономразвития рассказал о ходе обязательной классификации гостиниц и баз отдыха в ходе пленарного заседания на выставке «Интурмаркет»

С 1 января до начала марта более 2 тыс. туристических объектов прошли процедуру самооценки и вошли в реестр. Среди них – гостиницы, базы отдыха и кемпинги. Порядка 80% объектов проходят процедуру с первого раза.

Пока Минэкономразвития не намерено применять штрафы к тем, кто не спешит классифицироваться, но в будущем планирует обсуждать с депутатами ужесточение наказаний за невыполнение требований нового закона.

Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на пленарном заседании в рамках выставки «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Сегодня в реестре находится более 25 тыс. объектов. Из них 22,5 тыс. – это гостиницы, которые уже имели звезды, присвоенные до 1 января 2025 года. Они были автоматически перенесены в новый реестр, и теперь до 1 сентября их владельцы должны пройти самооценку по чек-листу. Еще около 700 объектов – это санаторно-курортные организации.

Они включены в реестр на основании сведений, которые содержатся в Государственном реестре курортного фонда РФ. Еще более 2 тыс. объектов вошли в реестр через процедуру самооценки», – сказал он.

По словам г-на Решетникова, власти совместно с представителями бизнеса и отраслевыми объединениями работают над упрощением процедуры самооценки. Росаккредитация проводит обучающие семинары для владельцев средств размещения, а сотрудники ведомства отвечают на вопросы на специально созданной горячей линии.

Он напомнил, что с 1 марта введен региональный контроль, который позволяет проверять наличие классификации у объектов размещения и агрегаторов.

«Мы хотим сделать мощную систему сертификации гостиниц, которая бы объективно и требовательно относилась к стандартам, к соблюдению требований, чтобы российские звезды гостиничные были соответствующего качества. Вводится региональный контроль в туризме. Все субъекты определились с организациями, которые будут его осуществлять, с марта они могут проводить выездные обследования гостиниц, мониторить агрегаторы бронирования отелей, публичные ресурсы и по итогам выдавать предписания.

Пока мы организуем контроль в таком мягком виде, вопросы штрафов, ответственности отложили. Очень аккуратно к этому подходим, исходим из того, что на этом этапе нам важен диалог с отраслью, мягкая калибровка. Где-то, может быть, надо что-то в требованиях уточнить и так далее», – сказал министр.

В то же время, по его словам, когда практика большинства объектов покажет, что требования разумны и исполнимы, ситуация изменится.

«Мы постепенно вместе с депутатами Госдумы будем обсуждать вопрос усиления ответственности для тех, кто не хочет соблюдать эти правила, это неизбежный этап.

Но вот сейчас мы находимся, как мне кажется, в конструктивном диалоге, стараемся максимально слышать отрасль», – подчеркнул министр.

Он добавил, что классификация всех типов объектов размещения очень важна и для правильного подсчета туристических потоков, так как сейчас до половины туристов не попадают в статистику Росстата по числу останавливавшихся в КСР (коллективные средства размещения).

Это те, кто размещается в частном жилье, небольших объектах. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, доля таких туристов достигает 50% общего потока, поэтому в регионе предпочитают оценивать число туристов по «большим данным» сотовых операторов – так называемым big data.

Г-н Решетников, в свою очередь, отметил, что на эти данные нельзя полагаться полностью, туризму необходимо создание единого метрического механизма, благодаря которому можно будет рассчитывать внутренний турпоток, опираясь не только на информацию КСР.

/TOURBUS.RU