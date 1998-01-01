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14 марта
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Azur air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань/ "Аэрофлот" будет летать из Москвы в Ереван шесть раз в день/ Российские авиакомпании в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов


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AZUR air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань

Авиакомпания AZUR air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань (Вьетнам), сообщает пресс-служба аэропорта Новокузнецка.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 с частотой один раз в 12 дней. Время в пути - 7 часов.
Как отмечается, перелеты доступны только в пакетных турах

Пресс-служба напоминает, что международные рейсы из Кемеровской области выполняются в настоящее время только из Новокузнецка.
Ранее сообщалось, что AZUR air в марте планирует запустить рейсы в Камрань из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, а также некоторых других городов Сибири и Дальнего Востока.


"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Ереван шесть раз в день

Авиакомпания "Аэрофлот" в весенне-летнем сезоне увеличивает частоту полетов между Москвой и Ереваном по сравнению с летним расписанием прошлого года до 42 рейсов в неделю.
"С 18 апреля вводится новый вечерний рейс, и авиакомпания будет выполнять по данному направлению до 5 рейсов в сутки. С 30 июня добавится ещё один ежедневный рейс, и частота полётов будет достигать 6 рейсов в день", - говорится в сообщении авиакомпании.

Таким образом, отмечается в пресс-релизе, в пиковое летнее время между Москвой и Ереваном авиакомпания будет выполнять до 42 рейсов в неделю, что на 20% больше, чем летом 2024 года. Увеличенная частота полетов на данном направлении позволит пассажирам планировать удобные стыковки в "Шереметьево" с рейсами группы "Аэрофлот" по России.

Кроме рейсов из Москвы авиагруппа выполняет прямые регулярные полеты в столицу Армении из шести российских регионов: "Аэрофлот" - из Минеральных Вод и Екатеринбурга, АК "Россия" - из Санкт-Петербурга, Сочи, Самары и Волгограда.

 

Российские авиакомпании в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов

Российские авиакомпании в 2024 году вынужденно вывели из эксплуатации 58 воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на расширенном заседании коллегии ведомства.
"По причине отсутствия ресурса, невозможности выполнения ремонта и авиационных происшествий авиакомпаниями выведено из эксплуатации 58 воздушных судов", - сказал г-н Ядров.

В целом парк воздушных судов авиакомпаний, выполняющих коммерческие перевозки, на сегодня составляет 1138 самолетов и 920 вертолетов, сказал он.

В 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства: 4 самолета и 49 вертолетов.
/TOURBUS.RU


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