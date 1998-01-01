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14 марта
Горячие авиановости
Azur air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань/ "Аэрофлот" будет летать из Москвы в Ереван шесть раз в день/ Российские авиакомпании в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов
AZUR air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань
Авиакомпания AZUR air с 27 марта начнет выполнять рейсы из Новокузнецка в Камрань (Вьетнам), сообщает пресс-служба аэропорта Новокузнецка.
"Аэрофлот" будет летать из Москвы в Ереван шесть раз в день
Авиакомпания "Аэрофлот" в весенне-летнем сезоне увеличивает частоту полетов между Москвой и Ереваном по сравнению с летним расписанием прошлого года до 42 рейсов в неделю.
Российские авиакомпании в 2024 году вывели из эксплуатации 58 воздушных судов
Российские авиакомпании в 2024 году вынужденно вывели из эксплуатации 58 воздушных судов, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на расширенном заседании коллегии ведомства.
В 2024 году в государственном реестре зарегистрировано 53 новых воздушных судна отечественного производства: 4 самолета и 49 вертолетов.
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