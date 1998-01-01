Максим Решетников: Минэкономразвития ждет позицию МИД РФ по возможности поездок российских туристов в Абхазию

Профессионалы туризма просят снять ограничения на продажу туров в Абхазию в связи с нормализацией ситуации в республике

Минэкономразвития ждет позицию МИД РФ по возможности поездок российских туристов в Абхазию, чтобы отменить рекомендацию о нежелательности продажи туров, это может произойти в ближайшее время, сообщил в четверг глава ведомства Максим Решетников.

"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", - сказал он на пленарном заседании в рамках выставки "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.

Президент Российского союза туриндустрии Алексей Уманский вчера призвал Минэкономразвития снять ограничения на продажу туров в Абхазию в связи с нормализацией ситуации в республике после президентских выборов.

"В связи с нормализацией ситуации в Абхазии после прошедших выборов президента и встречи президентов РФ и Абхазии нам кажется, что пришла пора все-таки снять то ограничение, которое сейчас действует.

Я знаю, что ведется работа, но хочется от лица отрасли официально об этом еще раз попросить", - сказал он на пленарном заседании в ходе туристической выставки "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.

15 ноября в Сухуме произошли протесты абхазской оппозиции против соглашения с РФ об инвестициях. После этого МИД РФ рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров. Президент республики Аслан Бжания объявил об отставке, а на 15 февраля были назначены президентские выборы.

По итогам второго тура 2 марта победил Бадра Гунба, который с марта 2020 года занимал пост вице-президента Абхазии, а после ухода в отставку Бжания стал и.о. президента.

Ранее в РСТ сообщали, что продажи отелей Абхазии снизились после рекомендаций российских ведомств, но вновь начали подрастать в феврале.



Г-н Уманский добавил, что подстегнуть развитие турпотоков между Россией и соседними странами должно введение преференциального режима для туроператоров, которые заняты отправкой туристов в дружественные страны.

"Мы знаем, что существует вот исторический диспаритет: для туроператоров, работающих по направлениям Беларуси и Абхазии, действуют те же правила, те же нормы, те же требования, как к туроператорам, отправляющих туристов в дальние направления. Поэтому мы тоже знаем, что эта работа уже в глубокой степени проработки и очень ее ожидаем", - пояснил он.



Как отмечала ранее директор по продукту туроператора «Мультитур» Евгения Кизей, «Мы ждем нормализации ситуации в Абхазии. Рассчитываем, что не будет проблем с оппозицией и спрос начнет расти, причем, независимо от ситуации в Анапе.

Абхазия очень неплохо себя чувствовала последние два года, мы фиксировали двукратный рост продаж. Связывали это с перетоком части туристов из Крыма, так как Абхазия по ландшафту и качеству моря максимально подходит любителям крымских курортов.

Плюс, конечно, цены заметно ниже, чем в Сочи.

В Абхазии постепенно расширяется гостиничная база, приходят российские инвесторы, которые открывают отели, рассчитанные на вкусы современных туристов – со шведским столом, с бассейнами, если это вторая линия. Эти объекты и продаются в первую очередь. В прошлом году хорошо шли отели в Гагре, Пицунде, в этом году добавилось еще два в Гудауте».

Напомним также, что к летнему сезону из аэропорта Сухума, открытого в феврале, будут запущены прямые рейсы в города России.

/TOURBUS.RU

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