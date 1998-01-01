Группа «Мантера» выступит генеральным партнёром деловой программы выставки MITT 2025

Команда холдинга поделится опытом в создании современной туристической инфраструктуры и представит аналитику трендов в сфере туризма

В рамках Mantera Business Day на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT команда холдинга

Также 18 марта Группа «Мантера» представит аналитику трендов и новых вызовов для инвесторов в сфере туризма.

С приветственным словом к участникам бизнес-ма поделится опытом в создании современной туристической инфраструктурырафона обратится генеральный директор Группы компаний «Мантера» Вадим Трукшин, который расскажет о трендах в проектировании горнолыжных курортов и консолидации туристических активов в холдинг, росте туристического потока, исчисляемом в миллионах человек в год.

Открытие комплекса Mantera Supreme, состоящего из клубных резиденций и пятизвёздочного отеля на 400 номеров с конференц-центром на 1320 человек, введение единых сервисов на объектах горного кластера Mantera, презентация обновленной концепции туроператора Mantera Travel – вот далеко не полный список тем, которые охватит бизнес-марафон Mantera.

Помимо этого, эксперты группы компаний затронут вопросы, связанные с развитием гостиничного продукта и социальной ответственностью крупного бренда, а также ролью цифровых инструментов в путешествиях и их планировании.

Во второй части деловой программы бизнес-дня спикеры Mantera вместе с почетными гостями будут развенчивать мифы, сложившиеся вокруг внутреннего туризма, и разрушать стереотипы, под влиянием которых формируется общественное мнение.

Тренд-сессию «Мифы и стереотипы внутреннего туризма» предварит «НеВинный брейк» с дегустацией вин «Шато де Талю».

Mantera – это кросс-функциональная группа компаний, созданная в 2021 году. Внедрение лучших мировых и российских практик в сфере гостеприимства, а также экспертной системы управления позволяет группе компаний масштабировать бизнес с неизменно высоким качеством сервиса.

География активов Mantera включает действующие объекты туристической инфраструктуры в Краснодарском крае, Республике Карачаево-Черкесия, Ленинградской области, а также перспективные проекты в Республике Адыгея и на Дальнем Востоке.

В Группу «Мантера» входят: Курорт Красная Поляна и игорная зона «Красная Поляна», курорт «Архыз», тематический парк развлечений «Сочи Парк», Сочи Парк Отель, туроператор Mantera Travel, винодельня Шато де Талю, комплекс Mantera Supreme c комплексом резиденций класса делюкс Mantera Residence и отелем класса люкс Mantera Supreme 5*, отель Mantera Resort & Congress 5*, проект «Удивительная деревня Мандроги», форелевое хозяйство «Адлер», Академия «Мантера» и Благотворительный фонд «Мантера».





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Выставка пройдёт 18 — 20 марта 2025 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1).

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Фото: пресс-служба MITT



