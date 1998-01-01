"Интурмаркет 2025" открылся в Нижнем Новгороде

Сегодня в залах «Нижегородской ярмарки» открылась Двадцатая международная выставка-форум гостеприимства регионов "Интурмаркет" . Напомним, что с этого года весенняя туристическая выставка изменила свой формат и теперь проводится за пределами столицы.

"Интурмаркет" впервые за 20 лет проводится за пределами Москвы​​​.

Как отметил в приветственном письме к участникам форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, в этом году в нем принимают участие почи 60 субъектов РФ и гости из дружественных стран.

"Туристическая отрасль - реальная отрасль экономики, в которую верят инвесторы и банки... Сейчас лучшие времена для развития бизнеса в туризме, для продвижения отрасли. Ситуация нормализуется, российские и иностранные туристы предъявляют свой спрос и важно, чтобы отрасль могла ответить качественно", – заявил на открытии форума министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников.

Обратился к участникам и глава Комитета Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры Сангаджи Тарбаев: «Нам надо адо заканчивать готовить презентации, а начинать реализовать проекты, хватит планировать, надо начинать строить, достаточно уже нам законопроектов, пора уже иметь законы. Время разговоров должно закончится в туризме, должно начаться время дел».

В церемонии открытия выставки также приняли участие министр Туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда, директор департамента по связям с общественностью АО «Корпорация Туризм. РФ» Дмитрий Смиркин, Министр туризма и промысла в Нижегородской области Сергей Яковлев, советник-посланник по культуре посольства КНР г-н Фэн Литао, гендиректор СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Юрий Богданов, президент РСТ Илья Уманский.

В течение трех дней - с 13 по 15 марта - на выставке "Интурмаркет" будут представлены возможности для активного и познавательного отдыха, предложения по въездному, выездному и внутреннему туризму. Эксперты сферы гостеприимства примут участие в обучающих семинарах и презентациях туристического потенциала регионов России, круглых столах и мастер-классах.

Как сообщили организаторы мероприятия, помимо деловой программы для профессионалов туриндустрии подготовлена насыщенная культурная программа для всех гостей в выставочной зоне форума.

Для посетителей выставки-форума запланировано проведение более 120 образовательных и развлекательных мероприятий и большая деловая программа.

Так, сегодня в рамках выставки прошелкруглый стол в рамках заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма: «Внутренний региональный турпродукт. Лучшие практики взаимодействия бизнеса, ТПП и органов власти».

Ведущие специалисты приняли участие и участие в одной из ключевых сессий – «Актуальные вопросы изменения законодательства в сфере туризма: практика внедрения электронной путевки и связанные с этим изменения в отношениях туроператоров и турагнетов».

Организатором сессии выступил руководитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. В числе спикеров – руководитель правового направления Комитета по турагентской деятельности РСТ Екатерина Голубева и гендиректор компании «Сеть Магазинов Горящих Путевок» Сергей Агафонов.

На профильной площадке также состоялось пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития отрасли. В числе участников - представители Минэкономразвития, Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, региональные органы исполнительной власти и ряд других ведущих экспертов туротрасли.

В рамках программы обсуждались национальные и межрегиональные маршруты, развитие сети национальных троп, а также перспективные виды туризма - экологический, креативный, инклюзивный и автотуризм.

Традиционно прошли мероприятия по IT-технологиям и использованию искусственного интеллекта в туризме, обучающие семинары для туристско-информационных центров и тревел-журналистов.

Завтра одним из основных мероприяти «Интурмаркета» станет кейс-сессия «Новая география MICE-мероприятий».

Деловой туризм для развития территорий».MICE-туризм переориентируется на внутренний рынок. Этот тренд прослеживается как в центральной России, так и в городах Урала, Сибири, Республики Крым и Республики Марий Эл. На современном этапе развития практически все российские регионы готовы предоставить качественный продукт для

Сессия состоится 14 марта в 14:30-16:00 в зале "Арзамас" в ВК "Нижегородская ярмарка".

В рамках программы эксперты и партнёры АНО «Проектный офис МICE» поделятся новыми направлениями для проведения успешных мероприятий в регионах России, стратегиями развития территорий и увеличения количества деловых гостей.

Организатор сессии — АНО «Проектный офис MICE», модератором выступит его исполнительный директор Наталья Евневич.

Завтра на выставке также пройдет «День Благотворительности», в рамках которого состоится аукцион в поддержку 10-летней «златовласки» Златы Гудковой.

Маленькой Злате, подопечной Детского хосписа «Дом с маяком», надо собрать 168 898 рублей на дорогостоящее лечебное питание, медикаменты и расходные материалы к медоборудованию. На торги выставили свои лоты компания «Скантур» из Санкт-Петербурга, книжное издательство Мещерякова, мастер украшений из Карелии Виктория Жаркова, тамбовские кулинары, психологи и юристы из Москвы, и многие другие.

/TOURBUS.RU