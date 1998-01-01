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13 марта
Туризм: Происшествия
Россиянин пострадал на Пхукете, пытаясь защитить финских туристок/ Двое российских туристов утонули на курорте Варадеро/ В Северной Осетии — опасность схода лавин
Россиянин пострадал на Пхукете, пытаясь защитить финских туристок
Российский турист пострадал в отеле на тайском острове Пхукет при попытке защитить двух финских туристок от нападения троих человек, сообщают местные СМИ.
Российский турист, проходивший в этот момент мимо по коридору, попытался остановить нападавших, которые в ответ стали его избивать, а затем скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.
"Полиция запросила записи с камер наблюдения отеля, чтобы идентифицировать и найти участников нападения. Выяснилось, что все они живут в соседнем отеле, среди них двое мужчин, граждан Германии, и одна женщина, гражданка Турции. Подозреваемые сообщили, что хотели пригласить финских туристок к себе в номер после того, как познакомились в развлекательном заведении, но им помешал россиянин", - отмечается в сообщении.
Двое российских туристов утонули на курорте Варадеро
Двое российских туристов, мужчина и женщина, утонули в Карибском море, купаясь в шторм на курорте Варадеро на Кубе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Это вторая самая распространенная причина смертей российских путешественников заграницей после сердечно-сосудистых заболеваний (на их долю пришлось в 2024 году почти 60% инцидентов).
В Северной Осетии — опасность схода лавин
Штормовое предупреждение по лавинной опасности объявлено в горных районах Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.
Отмечается, что в связи с лавинной опасностью возможны повреждения опор линий электропередачи, автодорог, мостов и других объектов инфраструктуры.
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