Туризм: Происшествия

Россиянин пострадал на Пхукете, пытаясь защитить финских туристок

Российский турист пострадал в отеле на тайском острове Пхукет при попытке защитить двух финских туристок от нападения троих человек, сообщают местные СМИ.



"Как рассказали полиции путешественницы из Финляндии, инцидент произошел рано утром. Они находились в своем номере, когда туда ворвались трое мужчин, также иностранных граждан, и попытались их изнасиловать.

Российский турист, проходивший в этот момент мимо по коридору, попытался остановить нападавших, которые в ответ стали его избивать, а затем скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Россиянин Александр Белинский, которому 44 года, в результате атаки получил травмы лица и был доставлен в больницу. По заверению полицейских, его состояние стабильно.





"Полиция запросила записи с камер наблюдения отеля, чтобы идентифицировать и найти участников нападения. Выяснилось, что все они живут в соседнем отеле, среди них двое мужчин, граждан Германии, и одна женщина, гражданка Турции. Подозреваемые сообщили, что хотели пригласить финских туристок к себе в номер после того, как познакомились в развлекательном заведении, но им помешал россиянин", - отмечается в сообщении.

Расследование инцидента продолжается.





Двое российских туристов утонули на курорте Варадеро

Двое российских туристов, мужчина и женщина, утонули в Карибском море, купаясь в шторм на курорте Варадеро на Кубе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туристы были клиентами одного из российских туроператоров. В настоящее время компания-туроператор на связи с родственниками и принимающей стороной", - говорится в сообщении.



По информации ассоциации, туристы купались в шторм, несмотря на вывешенный на пляже желтый флаг. Их унесло отбойным течением. Спасатели вытащили россиян из воды, но спасти их не удалось.

Отбойное течение или отбойная волна образуется у морских побережий при определенном рельефе дна. Оно направлено под прямым углом от берега в море.



Как уточнили в компании "Евроинс Туристическое Страхование", из всех случаев с летальным исходом с туристами за рубежом на случаи утопления приходится 15%.

Это вторая самая распространенная причина смертей российских путешественников заграницей после сердечно-сосудистых заболеваний (на их долю пришлось в 2024 году почти 60% инцидентов).





В Северной Осетии — опасность схода лавин

Штормовое предупреждение по лавинной опасности объявлено в горных районах Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"С 18:00 мск 13 марта до 18:00 мск 14 марта в горных районах Республики Северная Осетия-Алания лавиноопасно, в связи с чем существует вероятность возникновения ЧС на территории Алагирского района", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в связи с лавинной опасностью возможны повреждения опор линий электропередачи, автодорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

/TOURBUS.RU