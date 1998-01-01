Эксперты: Россияне этой весной гораздо активнее едут в Европу

Россияне гораздо активнее едут в Европу, чем год назад, сообщают туроператоры. По данным компании BSI Group, рост спроса по сравнению с прошлым годом порядка 30%, а глубина продаж достигает октября.

Это связано со снижением стоимости авиабилетов, которое, в свою очередь, привело к удешевлению туров, так как в европейских странах услуги для туристов не подорожали, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Весна и осень – лучшее время для посещения Европы, и туристы хорошо это знают. Ближайший высокий сезон – весна, майские праздники, но уже можно не успеть оформить визу. Одновременно хорошо востребованы виллы, отели, апартаменты в Италии на берегу моря на три летних месяца.

Сейчас мы оцениваем общий рост объемов по Европе примерно в 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К началу лета картина может измениться», – рассказала директор департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветта Вердиян.

По ее словам, спрос на Европу растет по нескольким причинам. Туристы за последнее время уже довольно много поездили по экзотическим странам, многие из них устали от чисто пляжного отдыха и им хочется вернуться к настоящей «классике». Ведь Старый Свет был и остается местом, которое привлекает туристов со всего мира. Культура, история, достопримечательности, природное своеобразие – каждый находит здесь что-то свое.

Во-вторых, россияне адаптировались к долгой дороге за рубеж, к рейсам с пересадками, это уже никого не останавливает. И самих рейсов стало больше, у туристов на выбор много разных авиакомпаний и хабов, а билеты подешевели. Важно также, что «внутри» Европа не подорожала.

Вариантов перелета много, самый быстрый и удобный – через Белград, однако рейсов туда мало и билеты быстро заканчиваются. Есть также рейсы через Стамбул, но дешевле и проще перелеты через Ереван, Баку или Тбилиси.

«Билет Москва – Милан – Москва в середине апреля на рейсе азербайджанской авиакомпании Azal стоит на одного туда-обратно с багажом 63 тыс. рублей. Если в среднем, то порядка 65-70 тыс. рублей. Соответственно на двоих это будет 140 тыс. рублей плюс стоимость визы. В итоге поездка на двоих в Европу на неделю обойдется россиянам ориентировочно от 240 тыс. рублей при сегодняшнем курсе евро и стоимости авиабилетов», – рассказала Иветта Вердиян.

По словам эксперта, есть положительная динамика возобновления спроса на поездки в Великобританию, но групповых туров компания на этом направлении не предлагает – туристы предпочитают индивидуальные поездки.

Таким образом, подытоживает Иветта Вердиян, организовать поездку в Европу не так сложно, как может показаться: выбор перевозки широкий, цена и перелета, и размещения оказывается вполне доступной. Единственное, надо заранее побеспокоиться о получении визы.

Эксперт добавила, что по мере приближения высокого летнего сезона сроки оформления виз в консульствах начали расти из-за увеличения числа заявителей.

/TOURBUS.RU