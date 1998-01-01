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13 марта
В летнем сезоне из Сочи можно будет улететь по 27 международным направлениям
Среди летних маршрутов из сочинского аэропорта — Турция, ОАЭ, Египет, Кувейт, Грузия и Армения
Полеты по 57 внутренним и 27 международным направлениям запланированы в весенне-летнем расписании (с 31 марта по конец октября) из международного аэропорта Сочи, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности холдинга "Аэродинамика" (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара, Анапы) Александр Никонов, которого цитирует «Интерфакс».
Традиционно значительный объем перевозок мы ожидаем в Москву. Рейсы по этому направлению будут выполнять 9 авиакомпаний, в летний период - до 40 рейсов в сутки", - рассказал г-н Никонов.
В весенне-летнем расписании количество рейсов в эти города вырастет, кроме того, появятся рейсы Сочи - Бодрум.
Также, по словам представителя "Аэродинамики", ожидается старт полетов по новым направлениям.
"Мы видим что в настоящее время находимся на определённом плато. Есть предпосылки по увеличению пассажиропотока. Мы работаем над тем, чтобы привлекать новые авиакомпании для выполнения полетов в наш аэропорт.
Активно работаем с авиакомпаниями из дружественных стран по расширению маршрутной сети. В том числе со странами Ближнего Востока", - добавил он.
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