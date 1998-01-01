В летнем сезоне из Сочи можно будет улететь по 27 международным направлениям

Полеты по 57 внутренним и 27 международным направлениям запланированы в весенне-летнем расписании (с 31 марта по конец октября) из международного аэропорта Сочи, сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности холдинга "Аэродинамика" (объединяет аэропорты Сочи, Краснодара, Анапы) Александр Никонов, которого цитирует «Интерфакс».



"В летнем сезоне навигации в аэропорту Сочи будут выполняться рейсы по 84 направлениям, в том числе 57 внутренним и 27 международным. Полеты будут выполнять 32 авиакомпании - 20 российских и 12 иностранных.

Традиционно значительный объем перевозок мы ожидаем в Москву. Рейсы по этому направлению будут выполнять 9 авиакомпаний, в летний период - до 40 рейсов в сутки", - рассказал г-н Никонов.



По его словам, доля московского направления в общем объеме трафика аэропорта составляет около 40%.

"Трафик на внутренних линиях мы прогнозируем на уровне прошлого года. Вместе с тем, ожидаем рост объема перевозок на международном направлении на 28%", - добавил он.



Традиционно наиболее популярными международными направлениями полетов из Сочи являются Стамбул и Анталья (Турция).

В весенне-летнем расписании количество рейсов в эти города вырастет, кроме того, появятся рейсы Сочи - Бодрум.



"Увеличится число рейсов в Египет, Армению, Грузию. Хочу обратить внимание на развитие въездного туризма. Авиакомпания Flydubai будет выполнять ежедневные полеты в Сочи из Дубая. Авиакомпания Etihad Airways в мае откроет направление полетов Абу-Даби - Сочи", - добавил Никонов.

Кроме того, в июне еще одна авиакомпания из ОАЭ Air Arabia приступит к выполнению полетов по маршруту Шарджа - Сочи, а кувейтская Jazeera Airways - по маршруту Кувейт - Сочи.



На внутренних направлениях в апреле-мае возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск, Элисту, в июне - во Владикавказ, Ханты-Мансийск, Петрозаводск.

Также, по словам представителя "Аэродинамики", ожидается старт полетов по новым направлениям.



Управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров отметил, что в последние годы ежегодный пассажиропоток аэропорта составляет около 14 млн человек.

"Мы видим что в настоящее время находимся на определённом плато. Есть предпосылки по увеличению пассажиропотока. Мы работаем над тем, чтобы привлекать новые авиакомпании для выполнения полетов в наш аэропорт.

Активно работаем с авиакомпаниями из дружественных стран по расширению маршрутной сети. В том числе со странами Ближнего Востока", - добавил он.



Сочи является единственным аэропортом Краснодарского края, принимающим и отправляющим пассажирские авиарейсы: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в ряде других регионов юга России.

По итогам прошлого года аэропорт снизил пассажиропоток на 1,3% - до 13,726 млн человек.

/TOURBUS.RU